La Municipalidad de Cipolletti presentó a Cipolito, la mascota oficial de la 40ª edición de la Corrida de la Ciudad que se correrá por las principales calles del casco urbano. El anuncio llegó plagado de criticas y hasta comentarios socarrones, ya que se trata de un cuis que, según el comunicado oficial "representa la identidad local y el espíritu deportivo" de la tradicional competencia.

Con un divertido video, para algunos, dieron a conocer a Cipolito al que describen como "activo, cercano, simpático y profundamente conectado con su entorno natural". La decisión de que se trate de un cuis es debido a que "es un pequeño roedor típico del alto valle del Río Negro y Neuquén y se lo puede ver correteando entre chacras, zonas verdes y bordes de canaletas, siendo parte del paisaje cotidiano".

La mascota será parte de la difusión, el merchandising y las acciones culturales vinculadas al evento. Desde la Dirección General de Deportes de la ciudad indicaron que, además de ser un animal típico de la región, se destaca por su "velocidad, resistencia y simpatía", tres rasgos que definen tanto a los atletas de la Corrida.

Las redes sociales, como es costumbre por estos días, se mostraron disconformes con el animal elegido, ya que indican "que nada tiene que ver con la idiosincrasia de la ciudad".

La agenda relacionada con la carrera comienza antes con la 2° edición de la Milla Nocturna, que será el 6 de febrero a partir de las 20 sobre la calle Fernández Oro. Contará con una distancia de 1.609 metros.

También se montará un Museo Histórico de la Corrida en el Complejo Cultural Cipolletti que tendrá su apertura el 3 de marzo. El 5 y 6 de marzo, en ese mismo lugar, será el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social.

La 40° Corrida de Cipolletti será el sábado 7 de marzo con una prueba familiar de 4km que largará a las 20 y la competitiva de 10 kilómetros que comienza a las 21:30 desde Pacheco y Rivadavia. También se realizará ese día la segunda edición de la Corrida para las Mascotas.