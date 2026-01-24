El rugby mundial vivirá un hito sin precedentes. Springboks y All Blacks disputarán por primera vez un Test Match en América. El histórico anuncio confirmó que el cuarto test de la gira de Nueva Zelanda por Sudáfrica en 2026 se jugará en Estados Unidos, más precisamente en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

La serie forma parte de Rugby's Greatest Rivalry, una gira que se realizará cada cuatro años y que alternará sede entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. La edición 2026 será la primera en disputarse en suelo sudafricano en la era profesional, entre agosto y septiembre, y contará con un total de ocho partidos para los All Blacks.

Además del inédito test en Estados Unidos, Nueva Zelanda jugará otros tres partidos oficiales ante los Springboks en escenarios emblemáticos: Ellis Park y FNB Stadium (Johannesburgo) y DHL Stadium (Ciudad del Cabo).

La gira se completará con cuatro encuentros frente a franquicias sudafricanas del United Rugby Championship. Los All Blacks se medirán ante Stormers, Sharks, Bulls y Lions.

El fixture para el Rugby's Greatest Rivalry 2026

7 de agosto - Stormers vs All Blacks en Ciudad del Cabo

11 de agosto - Sharks vs All Blacks en Durban

15 de agosto - Bulls vs All Blacks en Pretoria

22 de agosto - Springboks vs All Blacks en Johannesburgo

25 de agosto - Lions vs All Blacks en Johannesburgo

29 de agosto - Springboks vs All Blacks en Ciudad del Cabo

5 de septiembre - Springboks vs All Blacks en Johannesburgo

12 de septiembre - Springboks vs All Blacks en Baltimore (Estados Unidos)