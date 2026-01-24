Este sábado con la organización de Santiago Ruiz y el apoyo de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue se llevó a cabo una nueva edición del Cruce a Nado del lago Aluminé en el marco de los festejos del 37ª aniversario de la localidad cordillerana neuquina y la Fiesta Provincial del Lago y las Araucarias .

El Cruce a Nado se vivió como una puerta de entrada a la experiencia completa de Villa Pehuenia Moquehue, un destino que invita a disfrutar a otro ritmo. Mientras los nadadores se preparaban para el desafío, visitantes y acompañantes disfrutaron de las playas y descubrieron una propuesta turística que combina naturaleza, gastronomía, actividades recreativas y hospitalidad local. Así, la actividad deportiva no solo convocó a competir, sino también a conocer el destino, quedarse más días y volver en otras estaciones del año.

El entorno natural, sumado a una organización cuidada en cada detalle, convirtió al cruce en una verdadera celebración al aire libre.

En los 3200 metros, la prueba competitiva, se impuso Darío Belisle de Plaza Huincul, con un tiempo de 48 minutos 19 segundos. En cuanto a la competencia de 1000 metros, que se desarrolló bajo modalidad participativa, sin clasificación ni podio, promoviendo la inclusión y el disfrute de la experiencia en el lago Aluminé. En primera posición llegó Franco Urrutia de Neuquén.

Participantes destacaron especialmente el escenario y el acompañamiento permanente durante el recorrido. “Nadar con el lago así de calmo y transparente es algo que no se vive en cualquier lugar”, comentó uno de los nadadores al finalizar la prueba. Otra participante agregó que "el circuito, la seguridad y la gente alentando desde la costa hacen que la experiencia sea inolvidable”. “Este lugar es mágico, sin dudas voy a volver” se repitió a lo largo de la jornada.

El intendente Arturo de Gregorio le comentó a los enviados especiales del Grupo Prima Multimedios que "nos espera un año con siete actividades deportivas confirmadas, y comenzamos de la mejor manera. La trayectoria que tiene Villa Pehuenia Moquehue en la realización de eventos turísticos deportivos nos posiciona a escala mundial. Estamos orgullosos de los resultados logrados, de calidad y con la calidez de nuestra gente. No hay dudas que traen más trabajo para nuestra localidad y permiten mostrar al país y al mundo cómo se vive y se disfrutar de este hermoso lugar".

El intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio

Durante la competencia, los visitantes y lugareños pudieron disfrutar de la presentación de música en vivo a cargo de Sebastián Ilmambo en guitarra y voz y Gustavo Quaglia en percusión, y de la Feria de Artesanos y Productores Locales, que se montó especialmente para acompañar la actividad deportiva. Formaron parte de la propuesta Susana Ramos (SH Cerámicas), Shaira Mellao (Pulseras Morgana), Luz Ipaguirre (Aura Accesorios), July Barck (Casaterra Cerámica), Alejandra Hirschfeldt (AlmaAle, joyería en vidrio), Gabriela Alumine (acuarelas, láminas y stickers de aves), Sandra Sandoval (Just), Romina Paschetta (Hijos de Fruta) y Betiana Mellao (Macramé Artesanías Jano), quienes con su trabajo y creatividad aportaron identidad local y valor a una jornada que combinó deporte, naturaleza y comunidad.

La Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue agradece a las fuerzas de seguridad locales, que acompañaron la actividad desde las primeras horas y hasta su finalización, garantizando su normal desarrollo. Del mismo modo, se reconoce a los vecinos y vecinas que acompañaron con sus embarcaciones y presencia desde la costa, y a Mawida Kayak, prestador turístico local, por su valiosa colaboración en la seguridad de los circuitos acuáticos.