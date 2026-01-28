En el Circuito de Barcelona- Cataluña; se están realizando los primeros test oficiales de la Fórmula 1 de cara al inicio de la temporada. En la tercera jornada, Franco Colapinto volvió a dar señales de renovación y mejoras con el Alpine A526, finalizando en la segunda posición y marcar un tiempo record personal.

Una productiva y positiva sesión para el equipo francés, que está poniendo a punto su auto de cara al inicio en Australia en Marzo. El lunes fue el primer vistazo del argentino en pista, y hoy miércoles dejó buenos números en su segunda presentación, logrando un mejor tiempo de 1:19.150, tras 56 giros.

El mejor auto del miércoles fue el Mercedes de George Rusell, quien hizo un registro de 1:17.580, luego de completar 92. Colapinto quedó a 1s570 del británico. El tercer lugar quedó para Lando Norris, que marcó 1:19.672, mientras que más atrás se ubicaron Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg.

EL jueves será la última sesión de la primera fecha que tendrá la pre temporada. Cabe destacar que este año serán tres fechas, ya que la Fórmula 1 atraviesa un cambio de reglamento, con autos que van 50% híbridos.