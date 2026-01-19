Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia derrotó este domingo como local a Boxing de Río Gallegos por 3 a 1 en el partido de ida de una de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, con una notable actuación de su centrodelantero Franco Domínguez, autor de los tres goles del elenco chubutense.

El cotejo, que se jugó en La Madriguera, en pleno corazón del barrio 9 de Julio en el macrocentro de la ciudad, tuvo el arbitraje de Danilo Viola de la Liga de Viedma, provincia de Río Negro.

La visita comenzó ganando el partido por un gol de Ulises Quiroz, con un potente derechazo, abrió la cuenta cuando se jugaban 17 minutos. Sin embargo, El Lobo llegó al empate gracias a un cabezazo del delantero Franco Domínguez, tras un estupendo pase de rabona del mediocampista Alex Sosa. Boxing estuvo a punto de marcar el segundo, pero Iván Méndez cabeceó débil y la pelota terminó en las manos de Federico Cardozo, quien fue titular por el suspendido Lucas Rodríguez. A poco de finalizar la primera etapa, Leonardo Valdez desbordó por un costado, envió un centro, pero no había nadie, y así se salvó el cuadro santacruceño.

Franco Domínguez, "El Flaco" señaló los tres goles y se llevó la pelota. Foto: Prensa Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia

En el complemento, Valdez se escapó con el balón, entró al área, remató, la pelota le quedó a Domínguez, y el remate suave del “Flaco” quedó en las manos de Agustín Gómez. Minutos después, Domínguez tuvo otra chance, con un disparo que se desvió y terminó en tiro de esquina.

Hasta de tanto insistir, apareció Domínguez, quien otra vez de cabeza, tras recibir un centro de Lucas Pugh, la colocó a un costado. El “Lobo” siguió siendo más y por eso llegó el tercero, y otra vez por medio de Domínguez, que tuvo una tarde a puro gol. El atacante mendocino aprovechó un rebote que dio el arquero y la mandó al fondo de la red. Era el 3 a 1 para el equipo "petrolero" chubutense, que de a poquito comenzaba a saborear una victoria fundamental.

De esa manera, Newbery se hizo fuerte de local, y ahora viajará a Río Gallegos con toda la fe intacta de meterse en la final de la Región Sur. El ganador de esta serie jugará la final de zona más austral de la competencia con el vencedor de La Amistad de Cipolletti y Deportivo Roca.

Fuente: Diario El Patagónico