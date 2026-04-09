“Fútbol, dinámica de lo impensado” trae una propuesta fenomenal para los amantes de las estadísticas y los hechos llamativos: la visita de Corinthians a Platense por la 1ª fecha del Grupo E de la Copa Libertadores a partir de las 21 en el Estadio de Vicente López, el arbitraje del chileno Piero Maza y la presencia del mediocampista cipoleño Maximiliano Amarfil en el dueño de casa.

El Calamar marca presente en la máxima competencia continental por primera vez en su historia y luego de haberse proclamado campeón en el Apertura 2025 con la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez que ya parecen haber quedado olvidados en el tiempo, mucho más después de su pésimo paso por Newell’s, de donde fueron despedidos.

El cipoleño Maximiliano Amarfil vivirá su estreno absoluto en la Copa Libertadores de América.

El Timao, por su parte, se metió en el cuadro como uno de los mejores del Brasileirao del año pasado y tiene entre sus mejores jugadores al neerlandés Memphis Depay, quien no viajó a la Argentina en esta oportunidad, pero además cambió de entrenador por el mal arranque el certamen brasileño. Fernando Diniz tomó la posta de Dorival Junior, quien fue despedido con su equipo a dos puntos del descenso.

Igual, no le ha tocado sencillo a Platense este estreno en la máxima cita de Sudamérica. A su rival del debut suma la presencia de Peñarol de Uruguay e Independiente Santa Fe de Colombia en el mismo cuadrangular.

Por eso, los dirigidos por Walter Zunino son conscientes que si quieren tener alguna chance de conseguir objetivos internacionales (pasar de ronda o llegar a la Sudamericana), deben hacerse fuertes en casa.

Probables formaciones

Platense: Matias Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez o Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Breno Bidon, Raniele, André, Rodrigo Garro; Pedro Raul y Jesse Lingard o Kayke. DT: Fernando Diniz.