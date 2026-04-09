El mejor jugador del fútbol argentino, Ángel Di María, sale a escena por la Copa Libertadores desde las 19 en el Gigante de Arroyito, escenario para el duelo de la 1ª fecha del Grupo H entre Rosario Central e independiente del Valle de Ecuador.

En la previa, los dos máximos candidatos del cuadrangular que completan Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay (juegan a la misma hora Caracas) se cruzarán entre sí con la expectativa de ver la vuelta del campeón del mundo a la máxima cita continental, tras dos décadas descollando por copas europeas con diferentes camisetas del mundo.

Di María es en sí mismo uno de los grandes atractivos de la cita en Rosario. El otro es justamente el regreso Canalla a la competencia luego de haber sido el mejor de todo el 2025 en la Liga Profesional.

Ángel Di María fue portada de las redes oficiales de la Conmebol. Una estrella del fútbol mundial.

Pese a esa campaña construida bajo la conducción de Ariel Hollan, la dirigencia viró y cambió de cuerpo técnico. Con el fin de ser gran protagonista en la Libertadores es que también llegó Jorge Almirón.

Enfrente un rival que ha marcado escuela en Ecuador. Casa de las grandes figuras que actualmente tiene la Selección mayor que conduce Sebastián Becaccece e irá a la Copa del Mundo. Cuidado con el primer escollo, una institución modelo, con marcado estilo futbolístico y en constante renovación.

La buena noticia para el futbolero es que la televisación del duelo no será codificado y podrá seguirse por la pantalla de Fox Sports, más allá que también existe la opción Premium de Espn. Wilmar Alexander Roldán de Brasil será el juez principal de una primera fecha por demás esperada.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Juan Viacava, Jhegson Méndez, Justin Lerma, Aron Rodriguez; Matías Perello, Djorkaeff Reasco y Juan Angulo. DT: Joaquín Papa.