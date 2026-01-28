La Copa provincial de fútbol neuquino inicia este fin de semana su segunda fase. Los equipos de LIFUNE Sur, Liga del Norte neuquino, y la interregional, se verán las caras para conocer a los 4 elencos que se meterán en octavos de final.

A partido ida y vuelta, los 8 equipos del interior inician su andar en el torneo que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén, y que pone en juego dos plazas para el próximo Regional Amateur 2026.

El telón se abrirá el sábado a las 18hs en Andacollo, donde el local recibirá a Ceos Fc de Junín. El club del norte neuquino llega a la competencia tras ser campeón en el clausura y segundo en el apertura. Por su parte, los de Junín son grandes animadores en el Sur.

Andacollo y Manzano Amargo, equipos que debutan y quieren dar la sorpresa

Los otros tres partidos serán el domingo. Desde las 17hs Unión de Chos Malal recibirá en el Estadio Municipal a Embajador de San Martín , actuales campeones del Sur.

Mismo horario para el juego entre Cumbres de San Martín de los Andes, recibiendo en el municipal de Junín a Sociedad Estudiantil de Chos Malal, campeón del apertura y subcampeón del clausura en la Liga del norte.

Por otro lado desde las 20hs, en el Municipal de Piedra del Águila, Unión se verá las caras con Manzano Amargo, ganador de la Liga interregional.

cuadro definitivo para la competencia que entrega el primer título del año

Inicia la competencia en el Femenino

Además de la Copa provincial masculina, se pondrá en marcha la segunda fase del femenino con dos cotejos el sábado 15hs en Andacollo, Valkirias se verá con Club Chos Malal.

Posteriormente el domingo será el turno de 4 de agosto ante Pehuenches de Buta Ranquil, desde las 19hs en el municipal de Chos Malal.

En la siguiente instancia esperan San Francisco de Junín y Cumbres de San Martín. Mientras que en cuartos de final se suman Pacífico, Confluencia, Maronese, Vecinal, Independiente y Atlético Neuquén.