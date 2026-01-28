El Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén (MNBA) presenta una agenda cultural diversa para esta semana, con actividades gratuitas que combinan moda, diseño, arte textil y cine, en el marco de su programación de verano.

Este jueves, a partir de las 20:30, se realizará un nuevo microdesfile de diseño neuquino en el hall y la cafetería del museo. La propuesta reúne a diseñadores y diseñadoras locales de indumentaria y accesorios, y forma parte del proyecto EHNEBRA, que impulsa la visibilización del talento creativo de la provincia. El evento contará con música en vivo, DJ y una cuidada curaduría que articula estilos, materiales y estéticas.

La actividad se desarrolla en diálogo con la muestra vigente Moda y Arte Argentino, que reúne diseños contemporáneos de reconocidos creadores nacionales y estará en exposición hasta el 29 de marzo. En este contexto, los microdesfiles se realizan cada quince días durante el verano, fortaleciendo el cruce entre arte, moda y diseño.

El viernes, desde las 18, el museo ofrecerá una visita guiada seguida del taller participativo “Qué trama el museo”, una propuesta orientada a explorar tejidos, telas y tramas textiles a partir de las obras expuestas. La actividad es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través de las redes oficiales del MNBA Neuquén, ya que los materiales son provistos por la organización.

Además, el fin de semana el museo suma una propuesta audiovisual con un ciclo de cine de terror japonés, que se proyectará el sábado y domingo a las 22 horas, ampliando la oferta cultural para públicos diversos.

Desde el MNBA Neuquén adelantaron que durante febrero continuarán las actividades vinculadas a la muestra actual, nuevos microdesfiles, talleres y ciclos de cine, consolidando al museo como un espacio activo y accesible para el encuentro cultural durante todo el verano.