El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, confirmó que el Municipio ejecutará una nueva etapa de obras para extender la senda paralela a la Ruta Nacional 40, destinada a peatones y ciclistas. La iniciativa se enmarca en el plan municipal de ordenamiento urbano y movilidad segura, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Según precisó el jefe comunal, el próximo tramo de la senda se desarrollará desde la entrada al barrio Ruca Hue hasta la zona de Vega Maipú, sobre la mano derecha en sentido hacia el centro de la ciudad.

Avances del tramo en ejecución

Las declaraciones fueron realizadas este martes durante una recorrida por la obra que el Municipio lleva adelante entre Villa Paur y el callejón de Bello. Este sector cuenta con casi 540 metros de extensión, de los cuales una gran parte ya se encuentra hormigonada.

Durante la visita, Saloniti destacó el avance de los trabajos y remarcó la importancia de sostener un esquema de ejecución por etapas que permita consolidar un corredor seguro para la circulación no motorizada.

Planificación integral y articulación provincial

El intendente señaló que tanto la obra actualmente en ejecución como las etapas proyectadas forman parte de una planificación integral de movilidad urbana, que se complementa con los proyectos urbanísticos impulsados por el Gobierno de la provincia de Neuquén.

En ese sentido, subrayó que el objetivo central es mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos, especialmente en sectores con alto tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 40.