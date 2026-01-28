Este jueves 29 y el sábado 31, la escena independiente argentina tendrá dos encuentros destacados en la región. Roberto Aleandri, en formato solista, y La Vida en Familia (LVEF) se presentarán en Tower de Neuquén y en La Casa de la Bodega de Cipolletti, respectivamente, a partir de las 22 horas.

Roberto Aleandri es compositor, autor y cantante neuquino, reconocido como una de las voces centrales de Atrás Hay Truenos, banda clave del circuito independiente desde su formación en 2005. Con el grupo editó discos como Romanza, Encanto y Bronce, además de trabajos más recientes como Bronx y los singles “Posguerra” y “Promesas”, desarrollando una obra marcada por la sensibilidad melódica y la exploración sonora. Su recorrido lo llevó a presentarse en escenarios internacionales como KEXP (Seattle) y BIME Bogotá.

En paralelo a su trabajo con Atrás Hay Truenos, Aleandri consolidó su proyecto solista con Bresí, su primer disco personal, gestado durante el aislamiento de 2020 y finalizado en 2023 bajo la producción de Leandro Izaguirre (Hijo Único). El álbum, compuesto por siete canciones de clima introspectivo y arreglos sutiles, fue destacado por Indie Hoy como uno de los 50 mejores discos de 2024. Actualmente, el músico se encuentra trabajando en nuevo material.

La noche se completa con La Vida en Familia (LVEF), banda de dream pop-rock formada por músicos de distintas provincias del país. El proyecto nació en 2011 de la mano de Sebastián Man y Magdalena Seeber, y hoy cuenta con integrantes de Tucumán, Buenos Aires, Neuquén y Santiago del Estero, consolidando una impronta federal dentro de la escena independiente.

Con un sonido envolvente que combina dream pop, rock argentino, teclados vintage y una sensibilidad pop contemporánea, LVEF editó en 2017 su primer disco El amor y el tiempo, reconocido por medios como Rolling Stone, Los Inrockuptibles e Indie Hoy. La banda participó en festivales nacionales e internacionales y fue premiada en el concurso Camino a Abbey Road. Actualmente se encuentra grabando su próximo álbum, previsto para marzo de 2026.

Las dos fechas prometen un cruce de proyectos con identidad propia, consolidando a Neuquén y Cipolletti como puntos clave para la música independiente en la región.