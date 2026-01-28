El techo cedió de madrugada y el local quedó arrasado

El techo de una peluquería ubicada en el centro de Cipolletti se desplomó durante la madrugada de este miércoles y provocó importantes daños materiales. El local estaba cerrado al momento del derrumbe, por lo que no hubo personas lesionadas.

Oscar, uno de los emprendedores que, junto a su pareja, montaron este local, relató en AM550 cómo se enteraron de lo ocurrido:

“Mi pareja me llamó a las 10 de la mañana, hora que ella abre y se encontró con el techo abajo, mirando las cámaras fue a las 6 de la mañana que cedió el techo, gracias a dios que no hubo lesionados y cuando abrió toda la puerta vio todo el desastre”, explicó apenado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron establecer que la estructura cedió varias horas antes de que el lugar abriera al público.

Clausura y peritajes en puerta

Tras el derrumbe, el local quedó inutilizable y a la espera de peritajes técnicos. Oscar explicó que ahora deberán intervenir profesionales para determinar el estado del edificio y los pasos a seguir.

“Tenemos que esperar que venga un arquitecto y un escribano, y constatar si esto se clausura definitivamente, que igual ahora lo va a clausurar el municipio. Así que bueno quedan cosas acá en resguardo”, señaló.

Mientras tanto, herramientas de trabajo, mercadería y equipamiento quedaron dentro del comercio dañado.

Un año de inversión, deudas y trabajo perdido

La peluquería funcionaba desde hacía poco más de un año y, según su dueño, representaba el principal sustento de la pareja. “Se trabajaba todos los días de martes a sábado de 10 a 20, a veces hasta mas tarde, de corrido”, contó sobre la rutina del local.

El impacto económico es inmediato:

“Nos perjudica mucho laboralmente, porque veníamos trabajando bien, gracias a dios tenemos buena clientela y esto nos parte al medio”, afirmó.

Oscar explicó que habían realizado una fuerte inversión para poner en marcha el negocio, incluso con un crédito bancario, y que ahora no tienen ingresos.

Reclamos por el estado del edificio

El peluquero también apuntó a problemas estructurales previos en el inmueble. Según dijo, después del derrumbe comenzaron a conocer antecedentes que no les habían informado al momento de alquilar.

“La humedad aparentemente, por lo que dicen los vecinos, ya estaba, y el que alquilaba antes tenía el mismo problema: vendía muebles y colchones y se le mojaban las cosas, pero recién ahora nos enteramos", dijo indignado.

Agregó que la propietaria hizo algunas gestiones pero insuficientes:

"La dueña hizo reparaciones, pero precarias, no tenía plata o no le alcanzaba el presupuesto. Fue mal arreglado”, sostuvo.

Posible conflicto legal con la propietaria

A la destrucción del local se suma ahora un conflicto contractual. Oscar aseguró que la dueña del inmueble buscaría dar por terminado el alquiler, algo que —según remarcó— los dejaría en una situación aún más crítica.

“Por lo que escuché la dueña quiere rescindir el contrato, lo cual nos perjudica y, en ese caso, tendré que actuar legalmente", advirtió.

En ese sentido, explicó cuales serán los pasos a seguir y las consecuencias de lo que podría darse en caso de que la dueña del inmueble decida rescindir el contrato:

"Ya hablé con mi abogada, me tiene que dar una solución porque laboral y económicamente nos mata, teníamos buena entrada de plata. ¿Ahora que hacemos? No podemos trabajar, tenemos mucha inversión, yo saqué un crédito en el banco para invertir acá, estoy comprometido mal”, expresó.

Mientras esperan definiciones técnicas y legales, algunos clientes ya se comunicaron con la pareja para interiorizarse sobre la situación, en medio de un escenario que combina pérdidas materiales, incertidumbre laboral y enojo por lo ocurrido.