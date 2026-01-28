Un grave hecho de vandalismo cultural fue detectado este lunes en la biblioteca pública ubicada al paso de la Plaza de las Colectividades de Villa La Angostura, donde se encontraron libros incendiados, cenizas y signos evidentes de destrucción intencional. El ataque habría ocurrido durante el fin de semana, cuando el lugar permanece sin vigilancia permanente.

El episodio generó preocupación e indignación entre vecinos y referentes culturales, no solo por los daños materiales sino por el ataque directo a un espacio de acceso libre y comunitario, destinado a la promoción de la lectura y la cultura.

En el interior del espacio se hallaron ejemplares parcialmente quemados, restos de papel calcinado y un importante desorden. Si bien todavía no se difundió un inventario oficial del material afectado, se confirmó que el daño principal recayó sobre el acervo bibliográfico, lo que representa una pérdida cultural significativa.

Los libros dañados estaban disponibles para el público general, lo que refuerza la gravedad del ataque: no se trató solo de un acto vandálico, sino de una agresión directa a un bien cultural colectivo.

En el sector no hay cámaras de seguridad, lo que impide, por el momento, identificar a los responsables.

Sin cámaras ni testigos

La investigación enfrenta serias dificultades debido a que el sector no cuenta con cámaras de seguridad y hasta el momento no se registraron testigos que hayan presenciado el hecho. Esta situación vuelve a poner en discusión la falta de medidas de resguardo en espacios culturales abiertos, especialmente aquellos ubicados en zonas de alto tránsito urbano.

El ataque reaviva el debate sobre la necesidad de mayor protección y políticas de cuidado para estos espacios, que cumplen un rol clave en la vida social y cultural de la comunidad.