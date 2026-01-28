La Provincia del Neuquén entregó una nueva motocicleta a los agentes sanitarios de Cochico, una de las localidades más distantes y con acceso complejo desde la capital neuquina. Se trata de una acción concreta para fortalecer la atención primaria de salud.

Esta entrega forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Salud para garantizar el acceso equitativo, especialmente en zonas rurales y cordilleranas. La movilidad es clave para la cobertura territorial.

El agente sanitario Franco Márquez destacó que la moto les permitirá llegar a más familias, llevar medicamentos, realizar visitas y cumplir con múltiples funciones en la comunidad.

El presidente comunal resaltó el valor simbólico y funcional de esta herramienta, reconociendo el esfuerzo conjunto para acercar el sistema de salud a lugares históricamente postergados.

El ministro Regueiro señaló que la entrega representa una forma de reducir desigualdades, permitiendo a los trabajadores de salud recorrer caminos complejos y brindar atención sin interrupciones.

El gobierno provincial insiste en que cada acción reafirma que la salud es un derecho universal y que los recursos deben distribuirse de manera federal y justa, sin importar las distancias.