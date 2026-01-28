¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
Robo de automotores

Encontraron una camioneta robada en Valentina Norte Rural

Efectivos de la División Investigación de Automotores lograron recuperar el vehículo. Una persona quedó vinculada a la causa pero por el momento continúa en libertad. 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 15:37
El trabajo contó con la colaboración del Departamento Logística, quienes estuvieron a cargo del traslado del vehículo.

Personal de la División Investigación Automotores de la Policía de Neuquén logró recuperar una camioneta que estaba denunciada como robada. Luego de una investigación que incluyó trabajos de campo, lograron ubicar el vehículo en un domicilio del barrio Valentina Norte Rural

Allí, con una orden de allanamiento, procedieron al secuestro de una camioneta Nissan X-Terra SE de color gris, la cual no tenía colocadas ninguna de las chapa patente. En el lugar identificaron a un hombre mayor de edad, quien tenía en el vehículo en su poder y fue notificado del inicio de actuaciones judiciales

Por disposición de la fiscalía, esta persona continúa en libertad pero vinculada a la causa en tanto dure el proceso de investigación. Destacaron que el trabajo contó con la colaboración del Departamento Logística, quienes estuvieron a cargo del traslado del vehículo.

 

