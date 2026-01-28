Personal de la División Investigación Automotores de la Policía de Neuquén logró recuperar una camioneta que estaba denunciada como robada. Luego de una investigación que incluyó trabajos de campo, lograron ubicar el vehículo en un domicilio del barrio Valentina Norte Rural.

Allí, con una orden de allanamiento, procedieron al secuestro de una camioneta Nissan X-Terra SE de color gris, la cual no tenía colocadas ninguna de las chapa patente. En el lugar identificaron a un hombre mayor de edad, quien tenía en el vehículo en su poder y fue notificado del inicio de actuaciones judiciales.

Por disposición de la fiscalía, esta persona continúa en libertad pero vinculada a la causa en tanto dure el proceso de investigación. Destacaron que el trabajo contó con la colaboración del Departamento Logística, quienes estuvieron a cargo del traslado del vehículo.