La NFL (National Football League) anunció que Green Day será la encargada de abrir el Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero en el Levi's Stadium, en California. La actuación formará parte de la ceremonia inaugural de la final, diseñada especialmente para celebrar los 60 años del partido más importante del fútbol americano profesional.

La liga explicó que la elección de Green Day responde a una lógica simbólica y territorial. Formada en la Bahía de San Francisco, la banda integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool aportará una conexión directa con la ciudad anfitriona, combinando música y deporte en un homenaje a la historia del Super Bowl y a los jugadores más valiosos que marcaron época en la NFL.

La noticia ha sido tendencia mundial en las redes sociales

La ceremonia de apertura será el primer gran acto del programa oficial previo al partido y buscará reforzar el carácter conmemorativo de esta edición especial. Desde la liga remarcaron que el objetivo es generar una experiencia emocional tanto para los aficionados presentes en el estadio como para la audiencia global, uniendo espectáculo, legado deportivo y cultura popular en un mismo escenario.

Tras la apertura de Green Day, el cronograma artístico continuará con interpretaciones de Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones en los actos protocolares. El cierre del bloque musical llegará con el show de medio tiempo, que estará encabezado por Bad Bunny, completando una programación pensada para celebrar seis décadas de historia de la NFL.