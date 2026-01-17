El cordobés Cristian Romero marcó un gol para Tottenham en la derrota como local ante West Ham por 2 a 1, en un partido correspondiente a la 22ª fecha de la Premier League. El equipo del defensor argentino lleva cuatro jornadas sin triunfos y se aleja de los puestos de clasificación a las copas europeas.

El tanto de "Cuti", que fue titular, llegó a los 19 minutos del segundo tiempo. La visita, que contó con el mendocino "Taty" Castellanos de arranque y Guido Rodríguez en el banco, se puso en ventaja por medio del neerlandés Crysencio Summerville, a los 15 minutos de juego, y lo ganó en el descuento con un grito del ingresado Callum Wilson.

La derrota dejó a Tottenham en el 14º lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, a ocho de Manchester United (ingresaría a la Europa League). En la otra vereda, West Ham volvió a la victoria después de 10 fechas (cuatro empates y seis caídas) y con 17 unidades está 18 en zona de descenso.