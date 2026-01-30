La Selección de Perú inició una nueva etapa con la llegada de Mano Menezes, pero el estreno del entrenador brasileño estuvo a punto de terminar de la peor manera. En plena presentación oficial, un inesperado incidente generó preocupación y convirtió el acto en una escena de alto impacto.

Mientras las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol le daban la bienvenida al nuevo DT, un cartel publicitario ubicado detrás del estrado se desprendió repentinamente y cayó hacia el lugar donde se encontraba Menezes. El entrenador reaccionó instintivamente y recibió el impacto de forma leve, sin sufrir consecuencias físicas, gracias a la rápida intervención de Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, que logró amortiguar la caída.

El susto no pasó a mayores, pero el momento recorrió rápidamente las redes y opacó por unos minutos el objetivo central del evento: presentar al técnico elegido para cambiar el rumbo del seleccionado incaico. Menezes, de vasta trayectoria en el fútbol brasileño, asumió el desafío con calma y profesionalismo, dejando en claro que los imprevistos también forman parte del oficio.

Ferrari destacó que la elección del entrenador responde a un proyecto integral. “Es una persona con trayectoria intachable y encaja en el perfil que buscamos, no solo por el estilo de juego, sino por el cambio generacional que necesita la selección”, explicó el dirigente.

Por su parte, Menezes se mostró motivado y convencido del desafío que afronta. “Los entrenadores vivimos de desafíos y los grandes desafíos nos motivan más. Me gusta construir equipos mezclando jóvenes y experiencia, y tener diálogo con todos”, afirmó el brasileño.

Más allá del susto inicial, el nuevo ciclo de Perú ya está en marcha. Mano Menezes tendrá su debut en la próxima fecha FIFA de marzo, cuando el conjunto incaico dispute un amistoso en Francia ante Senegal, actual campeón de la Copa Africana de Naciones.