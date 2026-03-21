San Lorenzo golea al Deportivo Rincón 5 a 0 bajo la lluvia por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. .

Apenas 1 minuto de juego había transcurrido cuando el defensor Juan Albertinazzi perdió ante la presión de Nicolás Tripichio, el defensor del equipo neuquino lo tomó al mediocampista sobre el borde del área grande y por centímetros no fue penal.

El León respondió a los 9 con una buena proyección de Ezequiel Ávila por la izquierda. El zurdo sacó un muy buen centro cruzado que pasó por todo el frente del arco del conjunto Azulgrana. El plan de San Lorenzo estaba claro y a partir del buen pie de sus jugadores intentó ponerle mucha dinámica y continuidad al partido. Tomó la pelota y lo llevó a Rincón contra su propio campo de juego.

San Lorenzo tubo muy buena circulación de pelota y eso complicó la contención por parte de los petroleros durante toda la noche. Luciano Vietto fue la manija del Cuervo y desde la pelota parada del ex Racing llegó el centro para el cabezazo a la carrera del marcador central Guzmán Corujo a los 21 minutos.

Ofensivamente, lo más peligroso del Deportivo Rincón en el primer tiempo fue Juan Achetoni encontrando espacios por la derecha. Sin embargo, el 7 nunca pudo terminar de decidir bien.

Cuando la intensidad azulgrana disminuía, apareció toda la categoría de Vietto a los 39 una vez más para definir de primera un centro atrás del lateral Mathias De Ritis por la izquierda. Gran definición del delantero que se tiró unos metros atrás y llegó de frente al arco para sacudir la red.

Si el tramo final del primer tiempo ya se había convertido en una misión imposible para Rincón, el gol en contra de Rodrigo Herrera a los 42 le bajó definitivamente la persiana al partido de los neuquinos, superados en mitad de cancha.

Segundo tiempo

Para el complemento, Pablo Castro introdujo tres modificaciones en el Depo. El técnico quitó a los dos marcadores laterales y retrocedió a Ezequiel Ávila por la izquierda. A los 2 minutos alcanzó el tanto del descuento, pero fue anulado correctamente por posición adelantada.

San Lorenzo entendió que el desgatse de la noche ya estaba hecho. Controlando no tendría problemas para asegurar su clasificación en la competencia y comenzó a pensar definitivamente en lo que viene. Deportivo Rincón ya desgastado físicamente, sólo cumplió con el trámite.

Fernando Inda, con 40 añños, reemplazó a Cristian Estigarribia, quien dejó el campo de juego totalmemte acalambrado y a falta de diez minutos para el final, el goleador Alexi Cuello marcó el cuarto llegando a empujara la pelota tras un centro atrás.

Síntesis

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Facundo Gulli, Luciano Vietto, Alexis Cuello, Agustín Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Juan Achetoni, Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila; Axel Oyola, Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

Goles: PT 21´Corujo (SL), 39 Vietto (SL), 42' Herrera (e/c SL). ST 35' Cuello (SL).

Cambios: ST inicio Franco Lorenzón por Romaña (SL), Jorge Rossi por Miguel (DR), Rodrigo Montes por Di Bello /DR) y Jonathan Fleita por Díaz (DR), 18’ Mauricio Cardillo por Tripichio (SL), Gonzalo Abrego por Auzmendi (SL), 21’ Fernando Inda por Estigarribia (DR), 26’ Matías Realli por Vietto (SL) y Matías Hernández por Gulli (SL).

La previa

El Grupo Prima Multimedios transmite desde las 19.30 y relatará el partido por AM 550 y la red de radios entre El León del Norte neuquino y los Santos de Boedo.

Planilla oficial del juego entre San Lorenzo y el Deportivo Rincón por la Copa Argentina 2026.

San Lorenzo llega al compromiso en un momento complejo: viene de perder 5-2 frente a Defensa y Justicia como local y, en las primeras horas del martes, despidió a su entrenador Damián Ayude. Para este partido asumió de manera interina Alan Capobianco, técnico de la reserva que tiene 33 años y que se retiró del fútbol profesional en Acassuso hace ocho meses.

En el club azulgrana sonaron con fuerza los nombres de Pablo Guede y Martín Palermo como posibles reemplazos para la conducción del primer equipo. San Lorenzo afronta su decimosexta participación en la Copa Argentina; entre sus mejores desempeños figuran la final inconclusa de 1970, el subcampeonato en la temporada 2012/2013 y la semifinal alcanzada en 2023 bajo la dirección de Rubén Darío Insúa.

Imagen de la indumentaria espacial que utilizará Deportivo Rincón ante San Lorenzo por la Copa Argentina 2026.

Por su parte, Deportivo Rincón, conocido como el León del Norte, tiene apenas 13 años de historia. Debutó en el Federal A en 2024 y disputará su segunda Copa Argentina.

Su primera participación en este mismo certamen fue en 2018, cuando alcanzó los 32avos tras superar las fases previas pero fue eliminado por Newell’s por 2-0 en la cancha de Unión de Santa Fe.

Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Facundo Gulli, Luciano Vietto, Alexis Cuello, Agustín Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Juan Achetoni, Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila; Axel Oyola, Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

Arbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Centenario, Quilmes.