La clasificación a una final histórica terminó envuelta en una polémica que cruzó los límites del Torneo Regional Federal Amateur. El Club Atlético Tucumán Central pasó de la euforia por el triunfo a quedar en el centro de las críticas luego de que se viralizara una foto de su plantel festejando arriba del micro con bebidas alcohólicas y portando dos pistolas.

El Rojo tucumano había logrado un valioso triunfo 2-1 como visitante frente a Atlético Social Boroquímica, en Campo Quijano y bajo un diluvio, para meterse en la definición de la Región Norte, donde enfrentará a Talleres de Perico de Jujuy por uno de los ascensos al Federal A. Sin embargo, la celebración posterior opacó el logro deportivo.

La imagen muestra a una decena de futbolistas cantando y celebrando en el colectivo, con botellas de fernet, vasos para el trago y dos armas que rápidamente generaron indignación y un fuerte debate en redes sociales. En cuestión de horas, el festejo dejó de ser anecdótico para transformarse en un escándalo.

Ante la repercusión, Tucumán Central difundió un comunicado oficial para intentar bajar el tono de la controversia. “Fue un momento de celebración en un ámbito privado que fue malinterpretado. Las armas eran de juguete y no hubo ninguna intención de promover la violencia”, expresaron desde el club, al tiempo que pidieron disculpas y remarcaron que el plantel está enfocado en la final del domingo.

Uno de los protagonistas de la foto, el arquero suplente Néstor Tonini, también salió a dar su versión. “Son pistolas de juguete, de esas que tiran balines de plástico. Se hizo algo muy grande y nosotros ni cuenta nos dimos en ese momento”, explicó. Según el medio tucumano, en la imagen aparecen, entre otros, Franco Flores, Carlos Cisneros, Franco Barrera, Damián Ovejero, Bruno Medina y Felipe Estrada, estos últimos con las pistolas en las manos.

“Estábamos festejando, jugando. Los chicos son jodones, llevaban las pistolas para divertirse. Hasta espuma de carnaval teníamos”, agregó Tonini, intentando contextualizar la escena que despertó el rechazo de gran parte del ambiente futbolero.

Mientras la polémica sigue sumando comentarios, Tucumán Central deberá cambiar el foco rápidamente. El domingo disputará el partido de ida ante Talleres de Perico en Villa Alem, con la revancha programada una semana después en Jujuy. En juego no solo estará el pase a la finalísima, sino también la chance concreta de dar el salto desde el Regional Amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino, hacia el Torneo Federal A.

En el ascenso profundo, donde cada paso cuesta años de esfuerzo, la foto dejó una enseñanza clara: en tiempos de viralización permanente, una celebración puede transformarse en un problema en cuestión de segundos.