El Torneo Regional Federal Amateur entra en su etapa de definición en la fase de grupos para los equipos neuquinos. En San Patricio del Chañar habrá un duelo mano a mano por la clasificación, el rojo visita a petrolero buscando un buen resultado, mientras que La Amistad recibe a Argentinos del norte.

El Grupo 6, el único de tres equipos en la zona Patagónica, tendrá una nueva final, esta vez en Plaza Huincul donde Petrolero Argentino, ya sin chances de clasificar, recibe desde las 17hs a Independiente, quien está segundo con 4, a dos de Maronese. Lucas Hernández impartirá justicia en el 30 de Septiembre, Nicolás García y Muriel Lillo los líneas.

En el Grupo 7, el juego de la fecha estará en El Chañar, donde San Patricio recibe también a las 17hs a Patagonia. El santo suma apenas 3 puntos luego de tres derrotas seguidas, el Naranja puede dar la gran sorpresa en la zona, ya que acumula 6. Leandro Gatica será el árbitro del partido, Lautaro Fonseca el primer asistente y Lautaro Sandoval el segundo.

En El Chañar, San Patricio recibe a Patagonia en un duelo con mucho en juego

Por el mismo grupo, Alianza va por su quinto triunfo en fila. Con la clasificación en mano, el Celeste recibe 17hs a Unión de Allen quien llega victorioso en su última presentación. Juan Vázquez el árbitro, Javier Cuevas y Martín Villalobos de Bariloche los árbitros.

En el cuarteto rionegrino, el duelo de la fecha estará en Cipolletti, donde La Amistad, líder con 9 puntos, buscará la clasificación ante Argentinos del norte, quien suma 7. Desde las 17hs con arbitraje de Román Domínguez. Aisha Leszinnsky y Jorge Guevara los asistentes.

Mellado, la carta de fútbol en La Amistad que va por la clasificación

En simultáneo en el Luis Maiolino, el Deportivo Roca (7puntos) buscará dar un paso importante de cara a la clasificación, cuando reciba al colista Pillmatun quien aún no sumó unidades. Ezequiel Escobar el juez del cotejo, Martín Romera y Paula Mella los asistentes.

Para los octavos de final, los primeros de cada grupo clasificarán, más el mejor segundo, mientras que el resto del segundo escalón, jugarán entre sí para completar los 16 clasificados.