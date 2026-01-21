Este miércoles se lanzará el forma oficial la 38° edición del Mundialito Infantil de clubes 2026, el tradicional torneo que tiene por epicentro a General Roca. El certamen contará con la participación de 250 equipos en 9 categorías y se extenderá hasta el 1° de febrero, cuando se jugarán las finales para determinar los los campeones.

La inauguración se realizará como cada año, desde hace cuatro décadas, en el estadio Luis Maiolino, el estadio de Deportivo Roca en el barrio Quintú Panal. Alrededor de 1800 chicos estarán presentes en la ceremonia, que comenzará a las 20 y a lo largo de la noche habrá desfile de las delegaciones, shows musicales y fuegos artificiales. La jornada finalizará con el partido inaugural, programado para las 22, que protagonizarán Lanús (último campeón) y la Asociación Deportiva Chos Malal en la categoría 2013, la principal de esta edición.

Vale destacar que habrá participación de clubes de primera división de la Liga Profesional de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), como, Lanús, que jugará en General Roca, Argentinos Juniors, que disputará sus partidos en Allen, y Estudiantes de La Plata que se presentará en Viedma. Además, Universidad Católica de Chile será el único equipo extranjero.

Las categorías participantes serán desde la 2011 hasta la 2019/2020. Los encuentros se llevarán a cabo en 10 sub sedes de Río Negro: Sol de Mayo (Viedma), Independiente (Río Colorado), Sportman (Choele Choel), Deportivo Huergo, Cervantes, Deportivo Roca, Unión Alem Progresista (Allen), La Amistad (Cipolletti), Independiente (Catriel) y Puerto Moreno (Bariloche).

demás, la sede de Allen también tendrá acción este miércoles. Habrá 9 partidos desde las 18 hasta la medianoche. El local será protagonista en todos los duelos de la jornada en distintas categorías. Esta subsede contará con la visita de Sergio "Checho" Batista, campeón del mundo en México 1986.