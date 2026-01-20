La neuquina Agostina Vietti, obtuvo un histórico cuarto puesto en la primera fecha del Freeride World Tour (FWT), realizada el pasado fin de semana en Baqueiera Beret, Andorra. Además, logró el pase para una próxima fecha de la competencia, que se realizará del 24 al 29 de enero.

Nativa de la ciudad cordillerana neuquina de San Martín de los Andes, de 28 años, se había destacado en las pruebas clasificatorias Challengers 2025, convirtiéndose en la primera argentina y sudamericana que participaría en el Freeride World Tour y la única representante del país.

En esta primera competencia, consiguió el cuarto lugar compitiendo en esquí femenino y uno de los seis pases a la próxima fecha, que será el Val Thorens Pro en Francia del 24 al 29 de enero. Lo que sigue para la deportista provincia es el Georgia Pro (Georgia del 22 al 28 de febrero) y del Fieberbrunn Pro (Austria del 5 al 10 de marzo). Sólo los mejores de esas cuatro competencias pasarán a las finales en Alaska Pro (EEUU del 15 al 22 de marzo) y cerrando la temporada con el Xtreme Verbier Pro (Suiza, del 28 de marzo al 5 de abril).

Agostina comenzó su carrera de esquiadora en el Cerro Chapelco de San Martín de los Andes. Es instructora de esquí, ha trabajado en centros de esquí de Estados Unidos, entrena diariamente y en 2026 tiene el firme propósito de quedar ubicada entre las primeras 10 competidoras del mundo.

Dos neuquinos en el mundial

En paralelo, del 1 al 6 de febrero tendrá lugar en Ordino Arcalis de Andorra el primer Campeonato Mundial de Freeride organizado por la Federación Internacional de Ski, que a partir de 2026 se realizará cada dos años. Son tres los atletas argentinos que alcanzaron tres de los cuatro cupos otorgados para Sudamérica por la Federación Internacional de Ski.

Dos de ellos son neuquinos, Agostina Vietti (esquí femenino, San Martín de los Andes) y Dante Ginaca (snowboard hombres, Villa La Angostura). Completan el equipo sudamericano Tomás Castelli de Tierra del Fuego (esquí hombres) e Isidora Assler de Chile (snowboard femenino).

Más allá de la doble clasificación de Vietti para ambas competencias, es muy destacable la hazaña del neuquino Dante Ginaca y de Tomás Castelli para acceder a los cupos, dado que la categoría hombres resulta ser de las más competitivas en la instancia clasificatoria por la cantidad de riders del continente que participan. Además, el neuquino Alvaro Llull participará del FIS Freeride Junior World Championships, (Villa La Angostura, Ski Men, categorías menores de 19 años).

Así fue una de las notables performance de la neuquina Vietti

Acerca de la disciplina

El freeride, ya sea en esquí o snowboard, consiste en el descenso libre desde la cumbre, por áreas sin pistas sobre las condiciones naturales de la nieve, donde el rider elige su línea de descenso evaluando previamente el terreno y los obstáculos. Durante el descenso se sortean dificultades como piedras y saltos, realizando trucos en el aire que suman puntaje al desempeño. Las variables que se evalúan son la línea elegida por el atleta para el descenso, control, técnica, fluidez, y estilo.

Acompañamiento

La Fundación Freeride Argentina es una institución sin fines de lucro que brinda apoyo en logística, respaldo deportivo y gestión institucional a los cinco atletas argentinos que están llevando a la Argentina y a Sudamérica al podio del freeride mundial, potenciando el desempeño del Equipo Argentino en la escena global. Brinda capacitaciones en los clubes de esquí de Argentina generando nuevos jueces, entrenadores y directores de competencias de freeride bajo normas internacionales. Es miembro de la International Freeskiers and Snowboarders Association (IFSA), entidad que organiza las competencias clasificatorias al Freeride World Tour en las Américas.

Freeride Argentina trabaja en el posicionamiento de los Andes como sede para competencias a nivel global, organiza y legisla en nuestro país las competencias clasificatorias a los Challengers de Freeride World Tour en las Américas. El grupo está liderado por sus co-fundadores Ignacio Bertona, atleta y entrenador de freeride, y el neuquino Gonzalo Lopatin, instructor y organizador de competencias quien además es juez internacional y participará como tal en dos competencias del Mundial de Freeride 2026.