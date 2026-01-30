Conflicto por la sede de la final del Mundial 2030 entre España y Marruecos

La organización del Mundial 2030 comienza a mostrar sus primeras fricciones políticas. Aunque España, Portugal y Marruecos fueron confirmados como sedes principales del torneo, con Argentina, Uruguay y Paraguay albergando los partidos inaugurales, la discusión ahora se concentra en un punto clave, qué país organizará la gran final. En los últimos días, declaraciones desde España parecían dar el tema por cerrado, pero desde Marruecos no tardaron en responder.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, había afirmado públicamente que España “liderará el Mundial 2030” y que la final de la Copa del Centenario se disputará en territorio español. Sus palabras se vieron reforzadas por versiones periodísticas que hablaban de contactos directos entre autoridades españolas y la FIFA, lo que generó malestar en el resto de los países organizadores.

El conflicto por la final de la sede del Mundial 203o se volvió viral en el planeta fútbol

La réplica llegó desde el norte de África. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, utilizó sus redes sociales para marcar posición y enfriar las especulaciones: “La FIFA decide dónde se organizará la final de la Copa del Mundo 2030, no las declaraciones”, escribió, dejando en claro que la puja sigue abierta y que Marruecos no se resigna a un rol secundario dentro del evento.

Más allá del cruce discursivo, Marruecos respalda su candidatura con un ambicioso plan de infraestructura. En las afueras de Casablanca avanza la construcción del Estadio Hassan II, un recinto con capacidad proyectada para 115.000 espectadores que, de completarse según los plazos previstos en 2028, se convertiría en el estadio más grande del mundo. Con ese proyecto como bandera y una fuerte inversión en transporte y servicios, el país africano busca posicionarse como un candidato firme para albergar el partido más importante del Mundial 2030.