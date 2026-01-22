Inter Miami no baja el pie del acelerador. Flamante campeón de la MLS Cup, el equipo de Florida decidió ir por más y está a un paso de concretar una transferencia que sacudirá nuevamente al fútbol estadounidense. Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano y figura del CF Monterrey, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Las Garzas en una operación cercana a los 15 millones de dólares, cifra que lo colocaría entre los fichajes más caros en la historia de la liga.

Según informó The Athletic, ambos clubes ya intercambian la documentación final para sellar el traspaso. De cerrarse en los términos previstos, Berterame ocupará uno de los cupos de Jugador Franquicia y se sumará a una constelación pensada exclusivamente para potenciar a Lionel Messi en la denominada “era 2.0” del Inter Miami.

La dirigencia del club fue a fondo en este mercado. Antes de avanzar por Berterame, Inter Miami intentó dar otro golpe todavía más ruidoso: presentó una oferta cercana a los 13 millones de dólares por Denis Bouanga, goleador del Los Angeles FC. La respuesta fue inmediata y negativa. El LAFC lo considera intransferible y el propio jugador no mostró intención de salir.

Bouanga, una de las grandes figuras de la MLS en los últimos años, acumula más de 20 goles en cada una de las últimas tres temporadas regulares, fue MVP del Supporters’ Shield 2022, Bota de Oro 2023 y pieza clave en la obtención de la MLS Cup. Su rechazo terminó allanando el camino para Berterame.

El delantero de 27 años llega con números sólidos y continuidad. Desde su arribo a la Liga MX en 2019, primero en Atlético San Luis y luego en Monterrey, construyó una carrera de regularidad goleadora: suma 68 goles y 15 asistencias con Rayados. Solo en 2025 marcó 27 tantos, incluidos tres en el Mundial de Clubes de la FIFA, y en el arranque del Clausura 2026 ya convirtió dos goles en tres partidos.

La posible llegada de Berterame se explica también por una profunda reconfiguración del plantel. Tras los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, Inter Miami liberó dos plazas de Jugador Franquicia y reordenó su estructura salarial. A eso se sumó la compra definitiva de Rodrigo De Paul, una operación cercana a los 17 millones de dólares que lo convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia de la MLS.

Pero el proyecto no se limita a nombres ofensivos. El club reforzó todas las líneas: incorporó al canadiense Dayne St. Clair, elegido Portero del Año en la MLS; sostuvo a Tadeo Allende, socio clave de Messi en los playoffs; sumó al defensor brasileño Micael, al lateral español Sergio Reguilón y al argentino Facundo Mura, que llegó libre desde Racing. En el mediocampo se agregó David Ayala, proveniente de Portland Timbers.

Con Javier Mascherano al mando, Inter Miami construye un plantel sin precedentes para el fútbol estadounidense. Messi sigue siendo el eje, pero ahora rodeado de jerarquía, inversión récord y ambición total.

La temporada oficial comenzará el 21 de febrero ante Los Angeles FC, pero antes Las Garzas tendrán una exigente pretemporada con amistosos frente a Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Ecuador. El mensaje ya está claro: Inter Miami no quiere solo competir. Quiere marcar una era.