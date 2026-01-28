En el estadio UNO de La Plata, Estudiantes recibe a Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. A un día de que Santiago Ascacibar pase del Pincha al Xeneize, ambos equipos se verán las cara, en un duelo atractivo con dos elencos que se perfilan como candidatos de la competencia.

Sin duda, es una de las semanas más movidas dentro del mundo Boca en todo enero. Luego del triunfo de local ante Riestra, y la confirmación de la lesión de Rodrigo Battaglia, el Xeneize se movió y abrochó dos refuerzos: Ángel Romero y Santiago Ascacibar, excapitán de Estudiantes, que jugó la primera fecha para el pincha, y hoy es jugador de Boca.

En lo futbolístico, el equipo que dirige Claudio Úbeda buscará mejorar su producción realizada en la primera fecha, que terminó con triunfo 1-0. Con Janson aún como titular ante la falta de delanteros, y ahora la lesión de Velasco, todas las fichas dan a Iker Zufiaurre como titular en el ataque.

Por su parte, Estudiantes, que perdió una pieza clave en el mediocampo, llega luego de un empate en Avellaneda ante Independiente. El campeón del fútbol argentino, planteará un medio con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina. La duda pasa por la izquierda donde Benedetti y Mancuso se disputan el lugar.

Probables formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

Hora: 22.15.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.