Tomás Etcheverry se despidió del Abierto de Australia con la frente en alto. En un partido intenso, cambiante y de alto vuelo, el argentino cayó en la tercera ronda ante el kazajo Aleksandr Bublik, número 10 del ranking ATP, luego de más de dos horas y media de batalla en la cancha.

Fue derrota por 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4, en un encuentro que dejó en claro que Etcheverry compitió de igual a igual frente a uno de los jugadores más talentosos y desequilibrantes del circuito. El platense sostuvo su saque con autoridad durante los dos primeros sets y llevó ambos parciales al tie-break, donde Bublik hizo valer su jerarquía y su mayor experiencia en este tipo de escenarios.

La historia se terminó de inclinar en el tercer set, cuando el kazajo logró un quiebre temprano que resultó decisivo. Desde allí, Bublik administró la ventaja con solvencia y cerró el partido sin fisuras, confirmando el gran momento que atraviesa en el inicio de la temporada.

Más allá del resultado, Etcheverry dejó una imagen positiva en Melbourne. Compitió con personalidad, mostró solidez desde el fondo de la cancha y volvió a demostrar que puede plantarse ante jugadores del top ten. La gira australiana le permite sumar confianza y también puntos valiosos: con esta actuación, el argentino ascenderá hasta el puesto 53 del ranking mundial.

Bublik, por su parte, continúa firme en el torneo y en la próxima ronda tendrá un desafío exigente frente al local Alex de Miñaur, sexto preclasificado, que viene de eliminar al estadounidense Frances Tiafoe.

Para Etcheverry, el Abierto de Australia se terminó antes de lo soñado, pero con la certeza de haber estado a la altura de un escenario grande y de seguir dando pasos firmes en el circuito mayor.