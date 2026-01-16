Copa Provincial 2026: Formato y equipos confirmados para el torneo

La segunda edición de la Copa Provincial 2026, que cuenta con la organización de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), ya cuenta con un formato confirmado para esta temporada. La competencia se desarrollará mediante un sistema de eliminación directa similar al de la Copa Argentina, diferenciándose de la edición 2025. El torneo consta de tres instancias, de las cuales la primera fase ya definió a los representantes de la Liga del Norte, Lifune Sur y la Interregional de Andacollo.

En la Fase 2, participarán ocho equipos: Sociedad Estudiantil y Unión de Chos Malal por el norte; Club Andacollo y Manzano Amargo por la Interregional; y Club Embajador de los Andes de San Martin de los Andes, ACDS CEOS (Club Club Atlético Estudiantes) de Junín de los Andes y Club Atlético Cumbres, también de San Martín de los Andes y Unión de Piedra del Águila por el sur. Esta etapa se jugará en series de ida y vuelta los días 1 y 8 de febrero, definiendo los cruces por sorteo. Los cuatro equipos que resulten ganadores avanzarán a la siguiente instancia.

La Fase 3 integrará a los cuatro clasificados con los ocho mejores equipos del Oficial A 2025 y los cuatro mejores del Oficial B 2025. Los clubes del Oficial A, Alianza de Cutral Co, San Patricio de El Chañar, Independiente, Pacífico, Maronese y Patagonia de Neuquén capital, Petrolero Argentino de Plaza Huincul y la Asociación Deportiva Centenario (ADC), que en la semana confirmó su participación, que actuarán como cabezas de serie.

Por el Oficial B, ya dieron su anuencia para tomar parte del torneo, Río Grande -último campeón de la categoría- y Confluencia, así como Añelo. El que debe confirmar en las próximas horas es Esperanza de Rincón de los Sauces. de no participar su lugar lo ocuparía Unión de Zapala.

El cronograma de la etapa final establece que los octavos de final iniciarán el 8 de febrero (ida) y el 21 de febrero (vuelta). Los cuartos de final se disputarán a partido único en campo neutral el 1 de marzo, la semifinal el 8 de marzo y la final el 15 de marzo.

Según las fuentes, el torneo entregaría dos plazas para el Regional Amateur 2026/2027.

Cabe mencionar que las instancias finales coincidirán con el comienzo del Torneo Oficial 2026, programado para el 1 de marzo.