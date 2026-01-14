En forma extraoficial se conoció un borrador de la segunda edición de la Copa Provincial 2026, primera competencia del año que organizará la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) para arrancar con la actividad oficial de este año.

El torneo se pondría en marcha el venidero 1ª de febrero de 2026, con partidos de ida y vuelta, con ocho equipos de las subsedes Sur y Norte más 1 club invitado y clasificarán 4 a la fase final.

A esta instancia clasificarían 16 equipos, arrancaría el domingo 15 de febrero, ocho de Primera A, 4 de Primera B y cuatro que accederían de la fase 2 de la competencia.

En las próximas horas, podría confirmarse que Asociación Deportiva y Cultural Lacar dejaría la Liga de fútbol de San Carlos de Bariloche (LiFuBa) y volvería al ámbito de la Liga de Fútbol de Neuquén y en su retorno tomaría parte de la Copa. El invitado será Unión de Piedra del Águila.

Foto del plantel de la Asociación Deportiva Cultural Lacar, los de San Martín de los Andes volverán al ámbito de LiFuNe

Ya están confirmados en primera división, Alianza de Cutral Co, San Patricio de El Chañar, Independiente, Pacífico, Maronese y Unión Vecinal de Neuquén capital, Petrolero Argentino de Plaza Huincul. Este miércoles debe confirmar su participación, la Asociación Deportiva Centenario (ADC), de no hacerlo hay varios clubes dispuestos a ocupar ese lugar. Entre los clasificados, estaban Don Bosco de Zapala, que pidió no participar y al igual que Deportivo Rincón, que se estará alistando en plena pretemporada, para su participación en el Torneo Federal A 2026 y la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se medirá con San Lorenzo de Almagro.

De la Primera B, ya dieron su anuencia para tomar parte del torneo, Río Grande -último campeón de la categoría- y Confluencia, así como Añelo. El que debe confirmar en las próximas horas es Esperanza de Rincón de los Sauces.

Por LiFuNe Sur jugarán, Club Embajador de los Andes, ACDS CEOS (Club Club Atlético Estudiantes) y Club Atlético Cumbres, las tres entidades de San Martín de los Andes.

Por la Zona Norte, sede Andacollo, jugarán, Manzano Amargo de la localidad homónima y el Club Andacollo. Y por la filial Zona Norte de Chos Malal, dos equipos de la primera capital provincial, Sociedad Estudiantil y Unión.