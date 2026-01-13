¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
NEUQUÉN DEPORTES

La Federación Neuquina de Taekwondo Olímpico le entregó una placa de reconocimiento al gobernador Figueroa

Es por la colaboración hacia la institución señalaron y lleva la firma del atleta José Luis Acuña quien ya se encuentra en Corrientes para la preparación antes de las competencias internacionales.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 13 de enero de 2026 a las 19:23
Reconocimiento al apoyo deportivo

 La Federación Neuquina de Taekwondo Olímpico, a través de su presidente Eduardo Toro y de la tesorera de la entidad, Marisel Gallardo, hicieron entrega al gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa de una placa reconocimiento, donde le agradecen a él y a su equipo por el invaluable apoyo, colaboración, ayuda a la institución y sobre todo a sus deportistas.

“Su fundamental apoyo nos impulsa a la excelencia y es una inspiración a dar cada día lo mejor, en pos del crecimiento y representar el deporte neuquino, no solo a nivel nacional, sino también mundial” señalaron y agregaron que “hoy, gracias a usted, podemos soñar en grande y llevar el nombre de nuestra provincia a lo más alto”.

Dicha placa también lleva la firma del atleta José Luis Acuña, en representación de los deportistas neuquinos y quien viajó en los últimos días para realizar la pretemporada en la ciudad de Corrientes, a cargo de Sebastián y Mauro Crismanich, en vista a su preparación para las competencias internacionales que comienzan en febrero-marzo en Canadá y Estados Unidos , para posterior competir en los Juegos Odesur y en los Panamericanos.

José Luis Acuña el máximo emblema neuquino de la disciplina

