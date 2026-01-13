La Federación Neuquina de Taekwondo Olímpico, a través de su presidente Eduardo Toro y de la tesorera de la entidad, Marisel Gallardo, hicieron entrega al gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa de una placa reconocimiento, donde le agradecen a él y a su equipo por el invaluable apoyo, colaboración, ayuda a la institución y sobre todo a sus deportistas.

“Su fundamental apoyo nos impulsa a la excelencia y es una inspiración a dar cada día lo mejor, en pos del crecimiento y representar el deporte neuquino, no solo a nivel nacional, sino también mundial” señalaron y agregaron que “hoy, gracias a usted, podemos soñar en grande y llevar el nombre de nuestra provincia a lo más alto”.

Dicha placa también lleva la firma del atleta José Luis Acuña, en representación de los deportistas neuquinos y quien viajó en los últimos días para realizar la pretemporada en la ciudad de Corrientes, a cargo de Sebastián y Mauro Crismanich, en vista a su preparación para las competencias internacionales que comienzan en febrero-marzo en Canadá y Estados Unidos , para posterior competir en los Juegos Odesur y en los Panamericanos.