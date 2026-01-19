Alpine presentará el A526 en un barco en el Mar Balear

En plena cuenta regresiva hacia la temporada 2026, los equipos de Fórmula 1 afinan los detalles para presentar sus nuevos modelos. Alpine eligió un escenario inédito para mostrar el A526, un barco sobre las aguas del Mar Balear, frente a las costas de Barcelona. Será este viernes 23 de enero y contará con la participación de sus dos pilotos, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

A diferencia del lanzamiento conjunto del año pasado en Londres, cuando la categoría celebró su 75° aniversario, en esta oportunidad cada escudería decidió realizar su presentación por separado. La primera en marcar la diferencia fue Red Bull, que reveló su monoplaza en pleno vuelo, con una avioneta que destapó el vehículo mientras sobrevolaba Detroit, Estados Unidos, sede elegida por su alianza con Ford.

Esta semana, Haas abrirá el calendario de presentaciones formales, pero la atención se posará el viernes sobre Alpine, que planea un despliegue impactante y fuera de lo común. La escudería francesa utilizará un barco facilitado por la empresa MSC, su socia principal desde 2025, para dar a conocer el nuevo diseño.

El acontecimiento contará con la presencia de figuras clave del equipo, como los pilotos Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto, además del liderazgo estratégico a cargo de Flavio Briatore y Steve Nielsen. También participarán invitados especiales de las marcas patrocinadoras, en una puesta en escena pensada para combinar marketing, innovación y espectáculo.

MSC, reconocida compañía de cruceros, pondrá a disposición una de sus embarcaciones más emblemáticas para la presentación, reforzando su vínculo con Alpine y buscando posicionarse aún más dentro del universo de la Fórmula 1.