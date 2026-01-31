Lo que debía ser una noche de fútbol terminó envuelta en humo, fuego y caos. Universidad de Chile volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que su barra brava protagonizara graves incidentes en el Estadio Nacional durante el partido ante Audax Italiano, en el arranque de la Liga chilena.

El reclamo por el elevado precio de las entradas fue el detonante, pero rápidamente la protesta se desbordó. Integrantes de “Los de Abajo” prendieron fuego butacas en la tribuna sur, generaron destrozos y obligaron a detener el encuentro durante varios minutos, mientras el humo se expandía por el estadio y sembraba preocupación entre los hinchas.

El empate sin goles pasó a ser una anécdota. La escena principal estuvo en las tribunas, donde la violencia escaló con enfrentamientos entre barrabravas y efectivos policiales, intentos de invasión al campo de juego y daños materiales visibles. Personal de seguridad y bomberos debió intervenir para controlar el incendio y restablecer el orden.

Las imágenes recorrieron rápidamente Chile y volvieron a poner bajo la lupa a la hinchada azul, que arrastra antecedentes recientes tanto a nivel local como internacional. El episodio reavivó el debate sobre la violencia en los estadios y dejó en evidencia que el problema sigue lejos de resolverse.

Como consecuencia directa de los disturbios, cuatro simpatizantes de Universidad de Chile fueron detenidos. El club emitió un comunicado en el que repudió los hechos y anunció acciones legales contra los responsables. “Presentaremos querellas por daños y desórdenes en el marco de la ley de violencia en los estadios”, informó la institución.

Desde la dirigencia también advirtieron que no avalarán ningún tipo de manifestación violenta y que buscarán sanciones ejemplares. Además, no se descartan castigos deportivos y económicos, e incluso restricciones en el uso del Estadio Nacional, dependiendo de lo que resuelvan los organismos correspondientes.

El arranque del campeonato chileno, que debía significar un nuevo comienzo para la U, quedó manchado por escenas que ya parecen repetirse. Una vez más, un reclamo legítimo terminó canalizado por el camino del vandalismo, dañando la imagen del club y poniendo en riesgo a los propios hinchas.