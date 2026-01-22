La práctica futbolística de los jueves previos a los partidos oficiales del fin de semana suele entregar el 11 inicial de Boca bajo el mando de Claudio Úbeda y, a juzgar por eso, Lucas Janson serán el 9 titular para el debut en la Liga profesional 2026 del domingo a las 18:30 versus Riestra en La Bombonera.

El ex Tigre y Vélez, relegado en los últimos tiempos en el Xeneize se convirtió en solución a partir de la no disponibilidad de Edinson Cavani, el desgarro de Miguel Merentiel y la extensa lesión de Milton Giménez.

Lucas Janson tiene la chance de reemplazar a Miguel Merentiel en el ataque de Boca.

Su nombre hasta ha sido objeto de burlas en redes sociales a partir de algunas apariciones desde el banco de suplentes, pero en el año nuevo tendrá su gran chance de comenzar a revertir su presente en el club al que llegó hace más de un año.

No sería la única novedad de la pretemporada ya que en mitad de cancha sale Milton Delgado e ingresa Agustín Martegani como compañero de Leandro Paredes y Ander Herrera que parece totalmente recuperado de sus lesiones del 2025.

Agustín Martegani se impuso en la pelea del puesto a Milton Delgado y jugará junto a Leandro Paredes y Ander Herrera.

Además, Alan Velazco se gana su lugar creativo y relegará al chileno Carlos Palacios en este comienzo de temporada para los boquenses.

Los 11

Ante todo este panorama, y de no mediar inconvenientes, los 11 de Boca para recibir a Riestra serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Agustín Martegani, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velazco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

Los Xeneizes y Riestra forman parte de la zona A, junto a equipos como Independiente, Estudiantes, San Lorenzo, Vélez y Lanús.