¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 31 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
FLAMANTES AUTORIDADES

Gustavo Borro, nuevo presidente del Comité Paralímpico Argentino

El COPAR tiene nueva conducción y flamante nueva directiva

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 18:18
PUBLICIDAD
Nuevo presidente del Comité Paralímpico Argentino: Gustavo Borro

El Comité Paralímpico Argentino (COPAR) tiene nuevo presidente. Gustavo Borro, quien ocupó el cargo de Secretario bajo la conducción que finalizó de José María Valladares y además es el presidente de FADEPAC (Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral). En las elecciones sólo se presentó la Lista Celeste y Blanca.

La vicepresidenta primera será Elba Acuña, de FAT (Federación Argentina de Tiro), quien en la gestión anterior estuvo en la Comisión Fiscalizadora. Por su parte, Ricardo Perdiguero, de FATEMA ( Federación Argentina de Tenis de Meda Adaptado), pasó de Tesorero a Secretario.

En la nueva Comisión Directiva no hay integrantes de FADEC, la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, que llegó a ocupar tres cargos hasta la elecciones, (vicepresidente primero, protesorero y una vocalía suplente).

La nueva lista de autoridades es la siguiente, presidente, Gustavo Borro (FADEPAC, Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral), vicepresidenta, Elba Acuña (FAT, Federación Argentina de Tiro), secretario, Ricardo Perdiguero (FATEMA, Federación Argentina de Tenis de Meda Adaptado), prosecretaria, María Cristina Spara (AATA, Asociación Argentina de Tenis Adaptado), tesorero, Miguel Ángel Arce (FAC, Federación Argentina de Canoas), protesorero, Sergio Marino (AARA, Asociación Argentina de Remeros Aficionados). Vocales, Nicolás Stupenengo (FRA, Fundación Rugby Amistad), Sergio Méndez (FADEPAC), Carlos González (FATr, Federación Argentina de Triatlón), Jorge Pizarro (FABA, Federación Argentina de Básquet Adaptado) y Javier Alberto Páez Neira (FACPYR, Federación Argentina de Ciclismo).

En tanto, los vocales suplentes, Gustavo Cheppi (FADEPAC), Sergio Adrián Barreyra (APA), Pablo Robledo (FASA, Federación Argentina de Ski y Andinismo). Los miembros titulares, en el Organo de Fiscalización, David Mariño (FATEMA), José Montenegro (FABA) y Marta Moraglio (AATA).

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD