Nuevo presidente del Comité Paralímpico Argentino: Gustavo Borro

El Comité Paralímpico Argentino (COPAR) tiene nuevo presidente. Gustavo Borro, quien ocupó el cargo de Secretario bajo la conducción que finalizó de José María Valladares y además es el presidente de FADEPAC (Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral). En las elecciones sólo se presentó la Lista Celeste y Blanca.

La vicepresidenta primera será Elba Acuña, de FAT (Federación Argentina de Tiro), quien en la gestión anterior estuvo en la Comisión Fiscalizadora. Por su parte, Ricardo Perdiguero, de FATEMA ( Federación Argentina de Tenis de Meda Adaptado), pasó de Tesorero a Secretario.

En la nueva Comisión Directiva no hay integrantes de FADEC, la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, que llegó a ocupar tres cargos hasta la elecciones, (vicepresidente primero, protesorero y una vocalía suplente).

La nueva lista de autoridades es la siguiente, presidente, Gustavo Borro (FADEPAC, Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral), vicepresidenta, Elba Acuña (FAT, Federación Argentina de Tiro), secretario, Ricardo Perdiguero (FATEMA, Federación Argentina de Tenis de Meda Adaptado), prosecretaria, María Cristina Spara (AATA, Asociación Argentina de Tenis Adaptado), tesorero, Miguel Ángel Arce (FAC, Federación Argentina de Canoas), protesorero, Sergio Marino (AARA, Asociación Argentina de Remeros Aficionados). Vocales, Nicolás Stupenengo (FRA, Fundación Rugby Amistad), Sergio Méndez (FADEPAC), Carlos González (FATr, Federación Argentina de Triatlón), Jorge Pizarro (FABA, Federación Argentina de Básquet Adaptado) y Javier Alberto Páez Neira (FACPYR, Federación Argentina de Ciclismo).

En tanto, los vocales suplentes, Gustavo Cheppi (FADEPAC), Sergio Adrián Barreyra (APA), Pablo Robledo (FASA, Federación Argentina de Ski y Andinismo). Los miembros titulares, en el Organo de Fiscalización, David Mariño (FATEMA), José Montenegro (FABA) y Marta Moraglio (AATA).