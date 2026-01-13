Mientras sigue siendo foco de noticias de la farándula, Mauro Icardi falló dos veces su penal en el duelo entre Galatasaray y el Fethiyespor por la Copa de Turquía. El delantero argentino no pudo poner en ventaja al actual líder de la Superliga turca, que al final logró vencer por 2-0 ante el conjunto que milita en la tercera división en su segundo partido de la fase de grupos de la copa doméstica.

El rosarino, que venía de marcar en tres partidos consecutivos de Superliga, esta vez no pudo anotar desde el punto penal. A los 37 minutos, una mano de un defensor rival derivó en la sanción de la pena máxima e Icardi fue el encargado. En su primer remate, el '9' eligió el palo derecho con un disparo fuerte a media altura, pero el arquero Arda Akbulut se lució con una gran atajada, acción que sería luego anulada tras una revisión del VAR. No obstante, en la repetición del penal el argentino eligió el mismo lado y el guardameta, con una estirada similar, volvió a adivinarle el tiro.

A pesar del penal fallado por Icardi, finalmente Galatasaray consiguió destrabar un encuentro más trabajado de lo esperado. A quince minutos del final del encuentro, el defensor Abdülkerim Bardakci estableció el 1-0, mientras que poco más tarde Baris Alper Yilmaz anotó el 2-0 definitivo con el que el Galata se llevó su segundo duelo de Copa de Turquía. El actual líder de la Superliga lidera el Grupo A de la competición con dos victorias en dos presentaciones.

Icardi y un buen momento pese a fallar el penal

A pesar de que le atajaran un penal por partida doble, el delantero argentino venía de una buena racha doméstica en Galatasaray. Si bien no es el titular habitual, la ausencia de Victor Osimhen por su participación en la Copa Africana de Naciones le abrió el espacio para ser titular y desde entonces Mauro acumulaba tres encuentros seguidos marcando (Antalyaspor, Kasimpasa y Trabzonspor). Ya son 9 goles los que acumula el rosarino en la Superliga de Turquía, que su equipo comanda con 42 puntos, tres por sobre su perseguidor, el Fenerbahçe.