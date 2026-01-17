La victoria del Albacete Balompié frente al Real Madrid CF en los octavos de final de la Copa del Rey no solo tuvo impacto deportivo. El encuentro, disputado en el Estadio Carlos Belmonte, generó un impacto económico superior a los dos millones de euros para el club y la ciudad de Albacete, combinando ingresos directos y actividad comercial asociada al trascendental encuentro.

La venta de entradas en taquilla aportó cerca de 1.500.000 euros a las arcas del club local. A esta cifra se sumaron los ingresos indirectos generados en la ciudad, especialmente en sectores como la restaurantes y lugares de comida, el comercio y la venta de merchandising. Bufandas conmemorativas, productos de ambos equipos y consumo en bares y restaurantes de las inmediaciones del estadio impulsaron notablemente la actividad económica durante la jornada.

Los establecimientos cercanos al Carlos Belmonte registraron un movimiento muy por encima de lo habitual. Muchos bares y restaurantes duplicaron su facturación respecto a un día normal de partido y, tras el encuentro, varios locales agotaron bebidas y productos básicos. Además, el cotejo generó pernoctaciones de aficionados llegados desde Madrid, directivos, visitantes de localidades cercanas y seguidores que aprovecharon el partido como excusa para pasar la noche en la ciudad.

Este impulso se suma a un contexto financiero favorable para el Albacete. En los últimos meses, el club fortaleció su situación económica con ventas relevantes de jugadores, como el traspaso de Cristian Kofane al Bayer Leverkusen y la salida de Jon Morcillo al UD Almería. La clasificación copera refuerza así un momento positivo tanto en lo deportivo como en lo económico para la institución manchega.