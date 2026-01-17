¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 16 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
HISTÓRICO

El impacto económico que le generó la victoria sobre el Real Madrid al Albacete

El histórico triunfo ante el Merengue por la Copa del Rey, dejó una importante suma de dinero en ingresos directos e indirectos.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 21:49
PUBLICIDAD
El triunfo del Albacete no solo fue deportivo, también económico

La victoria del Albacete Balompié frente al Real Madrid CF en los octavos de final de la Copa del Rey no solo tuvo impacto deportivo. El encuentro, disputado en el Estadio Carlos Belmonte, generó un impacto económico superior a los dos millones de euros para el club y la ciudad de Albacete, combinando ingresos directos y actividad comercial asociada al trascendental encuentro.

La venta de entradas en taquilla aportó cerca de 1.500.000 euros a las arcas del club local. A esta cifra se sumaron los ingresos indirectos generados en la ciudad, especialmente en sectores como la restaurantes y lugares de comida, el comercio y la venta de merchandising. Bufandas conmemorativas, productos de ambos equipos y consumo en bares y restaurantes de las inmediaciones del estadio impulsaron notablemente la actividad económica durante la jornada.

Los establecimientos cercanos al Carlos Belmonte registraron un movimiento muy por encima de lo habitual. Muchos bares y restaurantes duplicaron su facturación respecto a un día normal de partido y, tras el encuentro, varios locales agotaron bebidas y productos básicos. Además, el cotejo generó pernoctaciones de aficionados llegados desde Madrid, directivos, visitantes de localidades cercanas y seguidores que aprovecharon el partido como excusa para pasar la noche en la ciudad.

Este impulso se suma a un contexto financiero favorable para el Albacete. En los últimos meses, el club fortaleció su situación económica con ventas relevantes de jugadores, como el traspaso de Cristian Kofane al Bayer Leverkusen y la salida de Jon Morcillo al UD Almería. La clasificación copera refuerza así un momento positivo tanto en lo deportivo como en lo económico para la institución manchega.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD