La fecha 12 del Torneo Apertura tiene esta noche un cruce cargado de necesidades. Independiente ante Talleres de Córdoba que empatan 0 a 0 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, pese a las obligaciones de ambos para no resignar terreno en sus respectivas zonas.

Más allá de los buenos primeros minutos del local, la visita cordobesa ajustó en mitad de cancha y niveló las acciones que terminaron consumiendo todo el primer tiempo sin mayores emociones.

El presente del Rojo enciende señales de alerta. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros y viene de una dura caída ante Instituto, un golpe que profundizó las dudas tras el 4 a 4 en casa contra Unión de Santa Fe. Si bien se mantiene en puestos de clasificación, el margen se achica y en Avellaneda saben que es momento de reaccionar para volver a meterse en la pelea grande.

Talleres tampoco atraviesa su mejor versión, aunque se mantiene en una posición expectante. El conjunto cordobés necesita reencontrarse con la victoria tras una serie de resultados irregulares que frenaron su envión. El empate sin goles en el clásico ante Belgrano dejó sabor a poco y la T buscará dar el golpe como visitante para acomodarse en la tabla.

El historial reciente favorece a los cordobeses, que lograron imponerse en tres de los últimos cinco enfrentamientos, una tendencia que le agrega un condimento extra a un partido que ya de por sí promete tensión y paridad.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Iván Marcone; Gonzalo Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Juan Sforza, Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza Franco Cristalo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.

Datos del partido:

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini