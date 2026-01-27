Newell’s e Independiente se enfrentan esta noche en Rosario por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un cruce que encuentra a ambos equipos con la necesidad de sumar luego de debuts que dejaron sensaciones encontradas. El Coloso Marcelo Bielsa será el escenario de un partido que aparece temprano en el calendario, pero que ya empieza a marcar el rumbo.

La Lepra llega golpeada por la derrota 2-1 ante Talleres en Córdoba, aunque con señales alentadoras en el inicio del ciclo de Favio Orsi y Sergio Gómez. El estreno tuvo un alto recambio: ocho futbolistas debutaron oficialmente con la camiseta rojinegra, entre ellos Gabriel Arias, Matías Cóccaro y Walter Núñez, autor del único gol. El cuerpo técnico apostaría por sostener la base, aunque deberá modificar la defensa por la ausencia de Bruno Cabrera, expulsado en la primera fecha.

Independiente, en tanto, viene de empatar con Estudiantes en Avellaneda en un partido que se le escapó en el complemento. El Rojo había logrado ponerse en ventaja con un gol de Luciano Cabral sobre el cierre del primer tiempo, pero a los pocos segundos del inicio de la segunda parte sufrió el empate y luego quedó con uno menos por la expulsión de Santiago Montiel. Para visitar Rosario, Gustavo Quinteros buscará mayor solidez y equilibrio, con la intención de recuperar los puntos perdidos en casa.

En cuanto a las formaciones: Newell’s saldría a la cancha con Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Facundo Guch; Michael Hoyos y Luciano Herrera, bajo la conducción técnica de Orsi y Gómez.

Independiente, por su parte, formaría con: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos, con Gustavo Quinteros como entrenador.