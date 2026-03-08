¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Marzo, Neuquén, Argentina
ENORME REPERCUSIÓN

Con inscripciones récord, el Ruca Che inicia el lunes sus actividades gratuitas

Se ampliaron los cupos de 350 a 890 y se sumaron nuevas disciplinas. Además, se continúa con una modernización integral del estadio.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo.
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 07:15
Clases gratuitas en el Estadio Ruca Che: nuevas disciplinas y más cupos

Este lunes 9 de marzo comenzarán las clases gratuitas en el Estadio Ruca Che con una completa grilla semanal para todas las edades: más cupo y disciplinas son las novedades de este año, además de continuar con distintas mejoras para ampliar el potencial del recinto. El estadio funcionará todos los días y tendrá actividad en la cancha principal y las salas anexas: básquet; fútbol; karate; hockey; tai chi; actividad física para adultos; stretching; esferodinamia; cardio flex; handball; bádminton; newcom; pilates MAT; ritmos; yoga; GAP y Educación Física Inicial.

La institución es administrada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, destacó que “fue un trabajo paulatino en el que nos fijamos el objetivo de garantizar nuevas vacantes cada año. Con una buena logística y algo de creatividad, ampliamos el flujo de gente que le da vida al estadio durante la semana”.

A las disciplinas gratuitas, se suma un convenio que amplía el movimiento diario al recibir a jóvenes de escuelas para la práctica física y se anexan actividades puntuales que se organizan periódicamente.

ECyDENSE es responsable de diferentes propuestas, que incluyen desde talleres y jornadas informativas hasta la marcha aeróbica “Ruca Che se mueve”, que en cada edición recibe a miles de personas interesadas en participar en familia.

El refaccionado Estadio Ruca Che

Al mismo tiempo, se continúa con una modernización integral de Ruca Che y la ampliación del potencial del mítico recinto. Recientemente se incorporaron unos tableros únicos en la región, de alta tecnología, con control por software y la posibilidad de adaptarlos a diferentes deportes.

“Estamos en un proceso para dar un verdadero salto de calidad en los vestuarios, homologarlos y de esa forma postularnos a fechas nacionales e internacionales. Queremos potenciar lo que se conoce como turismo de deportes y todo lo que involucran las actividades deportivas de gran nivel”, remarcó Bolan.

