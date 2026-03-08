Clases gratuitas en el Estadio Ruca Che: nuevas disciplinas y más cupos

Este lunes 9 de marzo comenzarán las clases gratuitas en el Estadio Ruca Che con una completa grilla semanal para todas las edades: más cupo y disciplinas son las novedades de este año, además de continuar con distintas mejoras para ampliar el potencial del recinto. El estadio funcionará todos los días y tendrá actividad en la cancha principal y las salas anexas: básquet; fútbol; karate; hockey; tai chi; actividad física para adultos; stretching; esferodinamia; cardio flex; handball; bádminton; newcom; pilates MAT; ritmos; yoga; GAP y Educación Física Inicial.

La institución es administrada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, destacó que “fue un trabajo paulatino en el que nos fijamos el objetivo de garantizar nuevas vacantes cada año. Con una buena logística y algo de creatividad, ampliamos el flujo de gente que le da vida al estadio durante la semana”.

A las disciplinas gratuitas, se suma un convenio que amplía el movimiento diario al recibir a jóvenes de escuelas para la práctica física y se anexan actividades puntuales que se organizan periódicamente.

ECyDENSE es responsable de diferentes propuestas, que incluyen desde talleres y jornadas informativas hasta la marcha aeróbica “Ruca Che se mueve”, que en cada edición recibe a miles de personas interesadas en participar en familia.

El refaccionado Estadio Ruca Che

Al mismo tiempo, se continúa con una modernización integral de Ruca Che y la ampliación del potencial del mítico recinto. Recientemente se incorporaron unos tableros únicos en la región, de alta tecnología, con control por software y la posibilidad de adaptarlos a diferentes deportes.

“Estamos en un proceso para dar un verdadero salto de calidad en los vestuarios, homologarlos y de esa forma postularnos a fechas nacionales e internacionales. Queremos potenciar lo que se conoce como turismo de deportes y todo lo que involucran las actividades deportivas de gran nivel”, remarcó Bolan.