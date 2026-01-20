El Inter de Lautaro Martínez recibe al Arsenal desde las 17 en el estadio Giuseppe Meazza por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League. El Nerazzurro, de gran presente en la Serie A, buscará reponerse tras dos caídas al hilo en este certamen y tienen por delante una misión muy complicada ante los Gunners, que son los únicos líderes y suman 18 puntos producto de haber ganado todos los partidos que jugaron.

Ante su gente, el elenco italiano buscará reponerse tras las caídas ante Atlético de Madrid y Liverpool, que lo bajaron al sexto puesto con 12 unidades. Si bien todavía están en puestos de clasificación directa a los octavos de final, una victoria casi que completaría ese objetivo. El Neroazzurro llega en un buen momento en Serie A: está líder con 49 unidades, con 3 de ventaja sobre Milan y Martínez como goleador del certamen con 11 goles.

Inter llega líder de la Serie A y buscará extender ese momento a la Champions. (Foto: X @InterMilan)

Por Arsenal, que en la última jornada de la Champions goleó 3-0 a Brujas, es el único equipo invicto y líder, y también llega en un buen momento doméstico. Los londinenses también están primeros en la Premier League con 50 unidades, con 7 de ventaja sobre el Manchester City. En el último partido, los dirigidos por Mikel Arteta vienen de igualar sin goles en su visita a Nottingham Forest.

Posibles formaciones

Inter: Yann Sommer; Henrique, Francesco Acerbi, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Noni Madueke, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Estadio: Giuseppe Meazza.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).