Con la oportunidad de acercarse a la punta, Aston Villa perdió como local 1-0 ante Everton y desaprovechó una buena oportunidad en la Premier League. En el tanto de los Toffees hubo responsabilidad de Dibu Martínez, cuya respuesta en el remate previo al tanto de Thierno Barry no fue buena. La derrota de los Villanos permitió que Arsenal, el líder de la liga, mantenga la ventaja y terminen con un punto más sobre sus perseguidores.

El gol fue producto de una serie de yerros defensivos comenzando por el fallo insólito de Pau Torres al controlar la pelota en salida, pero la floja respuesta de Martínez termina permitiendo el tanto de la derrota. El arquero de la Selección Argentina intentó controlar un remate desde el borde del área de Dwight McNeil pero dejó la pelota suelta, lo que fue aprovechado por Barry para marcar el gol visitante.

Otro golpe para los locales fue la lesión de su capitán John McGinn, quien debió abandonar el campo a los 18 minutos y fue reemplazado por Evann Guessand. De esta manera, Aston Villa queda con 43 puntos, mismas unidades que Manchester City, y escoltan a un Arsenal que suma 50 puntos y comanda la liga. Lo próximo de los Villanos será el jueves 22 de enero, cuando visiten al Fenerbahce en Turquía por la fase de grupos de la Europa League. Luego, el domingo 25, intentará recuperar terreno en la Premier League enfrentando a Newcastle.