En marcha la edición 2026 del Rally Dakar, la carrera más peligrosa del mundo que corrió hoy la primera etapa y que cuenta con 19 argentinos en competencia, dos de ellos al frente en la categoría Challenger: David Zille y Sebastián Cesana.

La etapa del domingo tuvo 305 kilómetros de carrera. EL neuquino Santiago Rostan, quien compite en Rally2, especialidad motos, quedó en el puesto 36 de la general luego de quedar 37 en la etapa, por delante del compatriota Leonardo Cola. Para el piloto provincial, su posición lo coloca a una hora de la punta que mantiene el sudafricano Michael Docherty.

"Fue una muy buena etapa para mí donde pude avanzar más de 20 posiciones. Al borde en todo el especial pero en esta competencia es la única manera de avanzar. Está mal, pero está bien" dijo el neuquino en su redes.

Por su parte el salteño Luciano Benavides quedó en la quinta colocación en la principal categoría, a casi 4 minutos del líder español Canet, quien ganó el prólogo y hoy se adjudicó la etapa corrida en Yanbu.

Los líderes argentinos de la competencia son el pampeano David Zille, y el cordobés Sebastián Cesena, quienes terminaron segundo en la etapa, y en la categoría Challenger, aventajan a al neerlandés Paul Spierings. La dupla ganadora del 2025: Cavigliasso- Pertegarini; quedaron en la tercera colocación.

Por otro lado en autos, Kevin Benavides- Lisandro Sisterna están 6to en la general, mientras que Pablo Copetti escaló hasta el puesto 13° (+11m53).

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi están 7° en la general a 8 minutos 20 de la cima, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini se ubicaron en la 9° colocación con una diferencia de 11m32.

Además, se están corriendo las categorías especiales, donde Benjamín Pascual lidera el Dakar Future misión 1000, con un auto con motor eléctrico. En Autos históricos, el navegante Gastón Mattarucco acompaña al colombiano Javier Vélez, colocándose 69°.

El lunes será la segunda etapa que iniciará a la 1 AM, donde unirán Yanbu con ALula, con un tramo de competencia en velocidad de 400 kilómetros y un enlace de 104 km.