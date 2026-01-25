Registro abierto para comprar entradas de los Juegos Olímpicos 2028

El comité organizador de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunció el inicio de la fase de registro para la compra de entradas. A más de 900 días de la ceremonia inaugural, los interesados ya pueden completar un formulario en el sitio oficial de la cita deportiva más importante del planeta, paso necesario para participar en la primera ventana de ventas, aunque aún no se hayan detallado los precios completos por disciplina.

El período de registro permanecerá abierto hasta el 18 de marzo y el orden de inscripción no influye en la selección. Una vez finalizada esta etapa, el sistema realizará un sorteo entre los inscriptos que habilitará el acceso a la venta de entradas durante abril. Parte de los cupos estará destinada a residentes de California y de zonas específicas de Oklahoma, donde se disputarán pruebas como canoa slalom y sóftbol, mientras que el resto se asignará al público internacional.

La venta se organizará en dos grandes grupos. Los residentes locales seleccionados podrán comprar entradas entre el 2 y el 6 de abril, mientras que los aficionados del resto del mundo recibirán notificaciones por correo electrónico entre finales de marzo y comienzos de abril, con un período de compra establecido del 9 al 19 del mismo mes. Cada usuario podrá adquirir hasta 12 entradas, distribuidas en distintas categorías de ubicación dentro de los recintos.

Aunque todavía no se publicó la grilla completa de precios, el comité confirmó que las entradas más económicas tendrán un valor inicial de 28 dólares y que al menos un millón de tickets de este rango estarán disponibles en preventa regional. Las ceremonias de apertura y clausura, así como las rondas preliminares de todos los deportes, ya forman parte de la oferta inicial. Para reventas oficiales, la organización designó a Eventim y AXS como plataformas autorizadas, mientras que los paquetes hoteleros ya pueden reservarse con depósitos anticipados.