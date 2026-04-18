Neuquén cerró con podio la primera etapa de los Juegos Patagónicos Unificados que comenzaron esta semana en la provincia del Chubut, quedando en el segundo lugar de la clasificación general de los 7° Juegos ParaEpade, con un total de 75 medallas (36 de oro, 25 de plata y 14 de bronce).

En la general, Neuquén con 37 puntos escoltó a Río Negro (45), en los 7°Juegos ParaEpade que abrieron el cronograma de competencias entre los seleccionados patagónicos. Luego se ubicaron La Pampa, con el mismo puntaje que los neuquinos; Santa Cruz (33); Chubut (30) y Tierra del Fuego (14).

Las medallas neuquinas llegaron por intermedio del Atletismo, con los oros Guadalupe Soto, en 100 metros y lanzamiento de la bala Clase 34; mientras que obtuvieron medalla de plata Guadalupe Soto, en lanzamiento del disco Clase 34, y Sonia Rickemberg, en lanzamiento de la bala Ciegos y Disminuidos visuales Clase 12.

En rama masculina, Uriel Melinao, 1500 metros y lanzamiento de la bala ciegos y disminuidos visuales 13 se colgó el oro; Mateo Sepúlveda, en 100, 200 y 400 metros ciegos y disminuidos visuales 12; Joaquín Meliqueo, en lanzamiento de la bala, disco y jabalina Clase 57; Samuel Giannobile, en lanzamiento del disco y lanzamiento de la bala y jabalina, Clase 33; y Brain Silva, en lanzamiento de la bala y jabalina Clase 35.

Las medallas de plata fueron para Marcelo Ñanco, en lanzamiento del disco, jabalina y bala, Clase 20; Braian Silva, en lanzamiento del disco, Clase 35; y Uriel Meliano, en lanzamiento de la jabalina, ciegos y disminuidos visuales 13. Mientras que obtuvo el bronce Noah Benítez, en 200 metros y salto en largo, sordos e hipoacúsicos 15.

Por otro lado en natación femenina, el oro fue para Briana Navarrete, en 25 metros y 100 metros espalda, 25 y 50 metros pecho y 50 mariposa S10; Ángeles Atala González, en 100 metros espalda Intelectuales S14; y Julieta de la Vega, en 50 y 100 metros libre, 25 metros espalda, 25 y 50 metros mariposa y 50 metros pecho Intelectuales S14.

Las medallas de plata fueron para María Cattaneo, en 50 y 100 metros espalda Intelectuales S21; Ángeles Atala González, en 25 y 50 metros mariposa Intelectuales S14; y Renata Cela Odone, en 25 y 50 metros libres y 100 metros espalda Intelectuales S15.

Las preseas de bronce fueron para Ángeles Atala González, en 25 metros espalda Intelectuales S14; Renata Cela Odone, en 25 y 50 metros espalda S15; María Cattaneo, en 25 y 100 metros libre Intelectuales S21; y Araceli Villanueva Gala, en 25 metros intelectuales S14.

En la natación masculina, el oro fue para Mateo Marinetti, en 50 metros libres, 25, 50 y 100 metros espalda, Motor S10; y Axel Gómez, en 25 y 50 metros libres, 25 y 50 metros mariposa S10. La plata fue para Martín Alias, en 25 y 100 metros libres, 25 espalda, 50 y 100 metros mariposa y 100 metros pecho S14; Axel Gómez, 50 metros libres y 50 metros mariposa S10; Alexis Bran, 50 metros espalda S14; y Mateo Marinetti, 25 y 100 metros libres Motor S10. Obtuvo medalla de bronce Alexis Bran, en 25 y 100 metros espalda y 50 metros libre S14.

En boccia, Neuquén logró una medalla de bronce el equipo mixto; mientras que el equipo femenino obtuvo una medalla de plata en beach vóley.

Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Rawson fueron las ciudades que recibieron el primer parque de actividades de este programa reservado a deportistas de hasta 17 años y hasta 25 para el deporte adaptado del programa que tendrá continuidad la semana próxima con más competencias en Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, en este caso abriendo el programa de los 19° Juegos Epade y con más actividades de los Juegos Integrados de la Patagonia.