Continuidad del Torneo Clausura de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquet femenina. El Talar superó a El Biguá por 73-60 en lo que significó la cuarta derrota del elenco neuquino en la presente competencia.

A pesar de no poder contar con Agustina Jourdehuil, que se lesionó a los 16 segundos, El Biguá vendió cara la derrota. Cuando las aurinegras parecían sacar ventajas, llegaba la reacción instantánea, no solo de su goleadora, sino también de Javiera Campos, Maité Merino y Andrea Valdés.

Los dos primeros cuartos fueron de las locales 25-18 y 37-28. Achicó Biguá en el tercero quedando a tiro con un 46-43. En el último el Talar lo liquidó con un parcial de 27-17. Luna Cao, autora de 20 puntos y 8 rebotes la goleadora del cotejo. Por el lado del equipo sureño, sobresalió Agustina García con 21 puntos y 6 rebotes.

Hoy miércoles habrá doble presentación neuquina. El Biguá visitará a Obras desde las 21hs, en su quinta presentación en la competencia, mientras que Independiente visita a Ferro desde las 20.30hs.

Luego del debut con triunfo, Independiente va por el golpe de visitante

Las rojas, que comanda Marcelo Remolina, llegan luego de un debut positivo ante Unión Florida con victoria en el Rica Che, y buscarán de visitante seguir sumando, en primer turno ante las actuales campeonas, y posteriormente el jueves frente a Lanús.