Por la 4ª fecha del cuadrangular clasificatorio del Sur “A” , Biguá perdió como local ante Unión Florida en el Estadio Ruca Che de Neuquén Capital 78 a 65.

La primera parte dejó los números estadísticos destacados de Agustina Jourdehuil con 9 puntos y 5 rebotes. En defensa le costó mucho frenar el poder de gol de María Sol Laviero que marcó 11 y también tomó 5 rebotes.

Jourdehull no bajó en su eficacia y cerró su ficha con una doble doble de 20 puntos y 10 rebotes. Enfrente se destacó Sol Depetris con 18, siendo la máxima goleadora de las visitantes.

El próximo partido de las neuquinas será como visitantes de El Talar, el martes a las 21:30.

En el debut de la chilena Javiera Campos, su actuación personal también fue muy buena, la base no sólo que sirvió 7 asistencias, sino que anotó 11 puntos.

La previa

Las patagónicas, venían de caer de manera consecutiva antes dos gigantes como Lanús (74-72) y Ferro (75-70), aunque en ambos compromisos demostraron carácter para revertir desventajas de hasta 18 puntos y mantenerse en partido hasta los instantes finales.

Lo más urgente a corregir sigue siendo la defensa, para reducir la anotación del rival, reflejada en marcadores elevados que terminaron siendo determinantes en el resultado. De todas maneras, dos partidos con una imagen totalmente opuesta a los que fue el estreno como local ante Independiente por 61 a 54.