Las altas temperaturas en todo el territorio neuquino, más los pronósticos de lluvia para todo el fin de semana, llevaron a que la Liga de Fútbol de Neuquén suspenda el inicio de la segunda fase de la Copa Provincial, que tenía los cotejos de ida este domingo tanto en el norte como en el sur.

El anuncio lo hizo oficial LIFUNE mediante un comunico, donde explica la medida producto de las condiciones climáticas adversa en la provincia, donde se espera calor extremo, y fuertes tormentas por otros lados. Ante esto se comunicó la suspensión temporal del inicio de la Fase 2, donde los elencos del norte neuquino se iban a enfrentar a los del sur.

Por otro lado, se informó que el lunes 2 de febrero se comunicarán los días y horas de reprogramación para los cuatro partidos, tanto masculinos como femeninos, y cómo será el calendario para los octavos de final.

“La seguridad de jugadores, árbitros y público es prioridad. Cualquier decisión adicional se comunicará de inmediato a través de los canales oficiales “expresaron desde LIFUNE, agregando además que “Se solicita comprensión y cooperación de todos los involucrados para minimizar riesgos y garantizar la vuelta a la competición de forma segura”

Este fin de semana debían jugar los equipos de la Liga Interregional de Andacollo, Liga del norte neuquino, y LIFUNE Sur, para buscar los cuatro lugares que quedan por cubrir en el cuadro de octavos de final. Debían jugar: Andacollo vs Ceos de Junín, Unión Chos Malal vs Embajador, Cumbres de San Martín vs Sociedad Estudiantil, Unión de Piedra vs Manzano Amargo.

Comunicado Oficial.