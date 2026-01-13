¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
Campeonato Mundial

Lionel Messi podría estar en las semifinales del Mundial de Naciones de la Kings League

El brasileño Neymar propietario de un equipo afirmó que el astro argentino podría ser de la partida 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 13 de enero de 2026 a las 18:16
Neymar confirmó que Messi podría unirse a la Kings League en Brasil

El Mundial de Naciones de la Kings League se lleva a cabo en Brasil. Neymar que es presidente del equipo Furia -que compite en la liga brasileña de este formato que mezcla al fútbol con el mundo del streaming- dijo presente en último duelo de su país y se refirió a la posibilidad de ver a Lionel Andrés Messi disputando este certamen.

En plena transmisión en vivo, Neymar dialogaba con el creador de contenido Cris Guedes y le confirmó que el propio Lionel Messi lo llamó para sumarse al torneo en semifinales: “Messi vendría en semifinales”. Inmediatamente, quienes compartían espacio con Ney se sorprendieron y le repreguntaron: “¿Messi?”, a lo que el jugador de Santos afirmó.

Al ser consultado por las personas que estaban en su cabina, el crack brasileño dijo: “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena“. Cabe destacar que tanto Brasil sigue en competencia, pero que Argentina ya cayó.

El lunes, Brasil derrotó por 7 a 1 a Arabia Saudita y se metió en los cuartos de final del Mundial de Naciones de la Kings League. Por su parte, Argentina jugó ante Francia y perdió por 7 a 5, por lo que quedó eliminado del Mundial. Más allá de eso, no impediría que Lionel Messi se haga presente en el torneo que tendrá al estadio de Palmeiras como recinto de la gran final.

