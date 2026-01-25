En uno de los duelos más importantes de la jornada 23 de la Premier League, hubo un golpe en el Emirates Stadium: el Manchester United del Lisandro Martínez le ganó 3-2 al líder Arsenal y le quitó el invicto de local en la liga. El central argentino, que anotó un gol en contra, jugó la totalidad del encuentro donde Red Devils lograron dar vuelta el marcador y finalmente llevarse tres puntos clave para meterse en puestos de Champions League para la próxima temporada.

A pesar de la gran victoria, Martínez tuvo una manchita personal en su rendimiento, ya que el duelo se abrió con un tanto en contra suyo. Un remate de Martin Ødegaard se desvió en el taco del argentino, que luchaba con Jurrien Timber para evitar que el neerlandés marque, y descolocó totalmente al arquero Senne Lammens.

El momento de la acción desafortunada y el gol en contra de Licha Martínez.

A pesar de eso, el Manchester United capitalizó un error grosero de Arsenal en salida con la defensa abierta y empató unos minutos más tarde. Un mal pase al medio de Martín Zubimendi fue capturado por Bryan Mbeumo, que se fue derecho al mano a mano, eludió al arquero David Raya y marcó el 1-1.

Luego de un sólido inicio de esa segunda parte, el United fue contundente y encontró el 2-1 con el mejor tanto de los cinco que hubieron en el encuentro. Combinaron por dentro Bruno Fernandes y Patrick Dorgu, que calzó la pelota de aire y su zurdazo se incrustó en el arco de Raya luego de dar en el travesaño.

No iba a ser todo en este encuentro, que sobre el final fue una montaña rusa de emociones. A seis minutos del final, Arsenal encontró la igualdad en un córner, una de sus armas más aprovechadas esta campaña. Luego de un centro cerrado de Bukayo Saka, el arquero Lammens calculó mal y la pelota le quedó a Mikel Merino, que la empujó y la pelota entró pese al intento de despeje de uno de los futbolistas visitantes. Sin embargo, dos minutos más tarde el United volvió a aplicar la contundencia: Matheus Cunha recibió a espaldas del mediocampo, se acomodó y sacó un remate colocado al segundo palo que se transformó en el 3-2 definitivo del visitante.

Un golpe total de los Red Devils, que no ganaban en el Emirates desde 2017. Además, es la segunda victoria consecutiva del elenco mancuniano tras el despido de Ruben Amorim y la llegada como interino de Michael Carrick, que se había estrenado nada menos que con un triunfo ante Manchester City en el clásico. De esta manera, el United queda en el cuarto lugar con 38 puntos, metido en puestos de Champions League tras la derrota de Liverpool. Para Arsenal fue una jornada negativa: suma tres sin ganar y sigue líder, pero ahora a cuatro puntos de distancia del City y el Aston Villa, que ganaron sus partidos esta fecha.