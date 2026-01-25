Mediante un comunicado, el Villareal confirmó la grave lesión que sufrió el defensor argentino Juan Foyth, en el cotejo donde el submarino amarillo se enfrentó al Real Madrid. El parte indica que sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan! Dice el comunicado.

La lesión prende las alarmas dentro de la selección argentina, ya que Foyth está dentro de la consideración por parte de Lionel Scaloni, quien está en proceso de armado de la lista para el Mundial de este año. Si se confirma que la rotura es total, la recuperación sería de diez meses, dejándolo fuera la gran cita a disputarse en Estados Unidos, México, Canadá.

En una jugada aislada en la que no se vio algún contacto con otros jugadores, Foyth apoyó mal la pierna izquierda y quedó tendido sobre el área, prendiendo las alarmas inmediatas entre sus compañeros y el cuerpo técnico, debió ser asistido para retirarse del campo de juego, sin poder apoyar el pie izquierdo.

Tercera lesión de larga recuperación para el defensor de 28 años. El campeón del mundo en Qatar, había sufrido una contusión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, en agosto de 2024, mientras que en mayo de 2023, tuvo una luxación en el hombro derecho.

Semana complicada para los jugadores de la selección, ya que Nicolás Tagliafico debió ser remplazado en el entretiempo cuando al rechazar una pelota en su área y la presión de Gregory Wüthrich, cayó quedando debajo del suizo y con dolores en el tobillo.

Por otro lado Giovani Lo Celso jugó apenas seis minutos en el Betis, ingresó a los 62 minutos y sufrió una lesión muscular que lo dejará varios partidos fuera.